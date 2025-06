Festa do Mineiro Pau: conheça a celebração de Pentecostes no bairro do Telégrafo

A festa de Pentecostes é uma das mais importantes do calendário litúrgico católico. Nela, comemora-se a descida do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, sobre os apóstolos de Jesus Cristo e sobre sua mãe, Maria. No bairro do Telégrafo, em Belém, a festa é comemorada há mais de 80 anos por moradores da travessa 14 de Março, em uma celebração popularmente conhecida como “Festa do Mineiro Pau” ou “Festa do Divino”.

A tradição teve início com o casal Manoel (Manduca) e Izabel, naturais do Marajó, que trouxeram a tradição ao bairro ao se estabelecerem na capital paraense na década de 1940. A devoção ao Espírito Santo se espalhou e se perpetuou entre os moradores, mesmo após mais de oito décadas. É o caso da vendedora Ana Cláudia Pereira, moradora do Telégrafo, que desde a infância vive a fé no Divino Espírito Santo. “O Divino é tudo para mim. Por meio dele, alcancei a cura do meu filho em um momento difícil de saúde e, por isso, me faço presente todos os anos nessa linda festa do nosso bairro”, conta Ana Cláudia.

Dia do Divino

O Dia do Divino Espírito Santo, comemorado neste domingo, 8, começou bem cedo com a realização da missa da alvorada. No entanto, os festejos se iniciaram no último dia 29 de maio, com o levantamento do mastro do Espírito Santo pela comunidade — um momento simbólico que marca a abertura das comemorações. Desde então, foi realizada a novena em honra à terceira pessoa da Trindade, encerrando-se neste domingo com uma programação cultural e de lazer voltada para as crianças do bairro.

O ponto alto da Festa do Mineiro Pau ocorre no final da tarde, com a derrubada do mastro do Divino Espírito Santo, já ornamentado com frutas regionais, marcando o encerramento da festividade. Após a derrubada, acontece, no início da noite, uma procissão luminosa com a imagem do Espírito Santo pelas ruas do bairro, acompanhada pelos devotos.

"É com o coração cheio de alegria e gratidão que realizamos todos os anos a Festa do Divino Espírito Santo, essa celebração que há mais de 60 anos faz parte da alma do nosso querido bairro do Umarizal”, diz o coordenador da festa deste ano, Sebastião Corrêa. Ele completa: “Essa festa tem sido muito mais do que um evento religioso. Ela representa uma fé que resiste ao tempo, atravessa gerações e se renova a cada ano com o mesmo fervor, a mesma esperança e o mesmo amor ao Divino Espírito Santo. O que faz essa festa se perpetuar não é apenas a tradição, mas a devoção sincera de cada morador.”

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade