'Dezembro Vermelho' marca a mobilização de conscientização contra o HIV em Barcarena

Dezembro chegou. O último mês do ano é lembrado por todos como um dos mais afetivos. Mês de Natal, de Copa do Mundo (esse ano disputada excepcionalmente no período), de presentes, de confraternizações. No entanto, desde 2017 o mês também trás à população uma importante campanha de conscientização. O ‘Dezembro Vermelho’ marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras IST (infecções sexualmente transmissíveis), chamando a atenção da população para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV. Em Barcarena a campanha é coordenada pela enfermeira Mariza Ribeiro. A profissional, que trabalha na prefeitura de Barcarena há seis anos, coordenou os programas de tuberculose, hanseníase, E-Sus, PSE e desde junho de 2022 assumiu a coordenação do Centro de Testagem e Aconselhamento de Barcarena. É ela que comanda a equipe da linha de frente contra o crescimento do número de infectados, mas também é quem tem a missão de mostrar que é completamente possível ter HIV e viver uma vida normal caso o tratamento seja disponibilizado e seguido pelo paciente. Para a enfermeira, o principal desafio é fazer com que as pessoas saibam da importância da prevenção e do tratamento. Aliás, ainda é alto o número de pessoas que abandonam o tratamento. Entrevistado por O Liberal Barcarena, Mariza Ribeiro fala sobre os principais desafios da cidade.

Qual a importância de divulgar a campanha Dezembro Vermelho?

Intenção da campanha é promover ações educativas voltadas para prevenção e incentivo ao diagnóstico precoce, além de reforçar a importância do uso do preservativo. Esses são os principais desafios enfrentados, o de dizer às pessoas o básico, dizer que o sexo sem perservativo trás uma série de riscos, que o simples uso de um preservativo lhe garante segurança contra vírus como o HIV. Parece algo simples, mas tem muita gente, entre as quais muitos jovens, que precisam desse alerta.

Quantos testes foram realizados pelo município de Barcarena este ano?

Este ano, até dia 28 de novembro, realizamos 3.608 testes, onde 52 tiveram positivo como resultado. Em 2021 foi algo parecido, testamos 3608 pessoas e 52 testes deram resultado positivo.

Muita gente ainda tem dúvidas sobre formas de prevenção. Quais os métodos mais eficazes de prevenir o HIV/Aids?

Uso do preservativo masculino ou feminino, em todas as relações sexuais é o método mais eficaz para evitar a transmissão do HIV/Aids das infecções sexualmente transmissíveis (Ist's) e também das hepatites virais B e C.

Quais são os principais tratamentos? Existe alguma novidade?

Na maioria das vezes o tratamento é realizado com no mínimo três medicamentos, mas pode variar de acordo com o estado geral de saúde do paciente e carga viral.

Ainda não há cura para infecção pelo HIV, mas há tratamento e é disponibilizado gratuitamente pelo SUS , a pessoa pode levar uma vida com qualidade.

Qual o maior desafio enfrentado pelos médicos e enfermeiros de Barcarena nesse combate?

Posso citar o preconceito como o primeiro desafio e o abandono ao tratamento como o segundo, pois as pessoas que vivem com HIV/Aids acabam se isolando e por vezes acabam abandonando o tratamento, apesar de nós profissionais darmos todas as orientações quanto a importância da adesão e uso correto das medicações e ainda assim muitos não o fazem e abandonam.

Se fala muito no tratamento chamado Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP) e muitas pessoas ainda não sabem o que é. O que é e o que você acha do PEP?

É uma medida de prevenção de urgência. Ela não substitui o uso da camisinha e não deve ser utilizada em exposições sucessivas, ou seja, utilizar muitas vezes pode comprometer sua saúde. É uma técnica altamente eficaz se tomada de corretamente todos os 28 dias, podendo realmente livrar o paciente da expansão do vírus pelo corpo. Mas o uso do PEP precisa ser realizado logo após a suspeita do HIV.

O que uma pessoa que mora em Barcarena precisa fazer se tiver dúvidas de que pode estar com HIV?

Em Barcarena temos uma rede completa. Fazemos testagem de Hiv, sífilis, hepatites B e C. No centro de testagem e aconselhamento CTA/SAE Barcarena, oferecemos esses serviços de segunda a sexta-feira, de 7h às 15h. O endereço é na travessa Santo Antonio número 238, entre Lameira Bitencourt e Tomé Serrão.

Caso seja confirmado que a pessoa está com o vírus HIV, qual o próximo passo?

Se for confirmado fazemos o acolhimento no SAE,passa por atendimento psicológico e do serviço social, consulta de enfermagem, onde solicito exames laboratoriais e posteriormente o paciente fará consulta médica para prescrição da medicação. O paciente recebe a medicação na farmácia e já sai com o próxima consulta agendada. É importante dizer que tudo é bem rápido, pois nosso laboratório central de Barcarena dá todo suporte para que esses exames fiquem prontos o mais rápido possível. Também coletamos carga viral, CD4/ Cd8, genotipagem e encaminhamos ao LACEN Belém o paciente não precisar se deslocar do município.