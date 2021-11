Devotos de Nossa Senhora da Conceição participam da 5ª edição da Moto Romaria em Santarém

Fiéis de Nossa Senhora da Conceição participaram, na tarde desta segunda-feira (15), da 5ª edição da Moto Romaria no município de Santarém, no oeste do Pará. A homenagem faz parte da programação do Círio da cidade e iniciou na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, por volta das 17 horas.

O trajeto de aproximadamente 7 quilômetros reuniu motoqueiros que seguiram o carro onde foi colocada a imagem da santa por várias ruas da cidade. Ao longo do percurso, pessoas de todas as idades aguardavam diante das casas a passagem da moto romaria para demonstrar sua devoção.

Segundo Amauri Aguiar, um dos coordenadores doa Círio de Nossa Senhora da Conceição, o translado automobilístico foi realizado com objetivo de evitar aglomerações e também como forma de chamar atenção para a festa da padroeira da cidade, que está há menos de um mês do início. “A gente vê uma resposta muito boa, muito grande, uma adesão muito importante, a população está querendo voltar, está querendo que as romarias e procissões aconteçam. Toda demonstração de fé faz bem para todos”, enfatizou.

Para ele, esse formato de romaria é uma condição imposta pela pandemia, mas cumpre o seu propósito. “A gente conseguiu fazer aquilo que a igreja pede: estamos indo até as comunidades. Hoje, não é a comunidade que está vindo aqui para a Igreja Matriz para fazer peregrinação e demonstrar sua fé, é a igreja que está levando Nossa Senhora até as comunidades, até as paróquias, para que a população possa exercer a sua religiosidade. Tudo aquilo que sempre programaram e sempre quiseram fazer já pode ser feito de casa mesmo“, comemorou.

Elane Guedes, moradora do bairro Maracanã, conta que não via a hora de poder voltar a louvar a padroeira junto dos demais devotos, mesmo mantendo as restrições de combate à covid-19.

“Olha, é indescritível, porque nós estamos muito eufóricos. É o primeiro círio da atual diretoria, que está percorrendo todas as comunidades da arquidiocese de Santarém, e essa música mexe com o nosso coração, sobretudo nesse momento em que estamos celebrando o fato de termos sobrevivido à pandemia. Quando o Dom Irineu falou em agradecer eu pensei imediatamente na saúde, que é o que temos de mais precioso. Sem saúde não tem vida, e eu só tenho a agradecer a Nossa Senhora pela saúde da minha família, dos meus filhos, por tudo que ela tem nos dado”, declarou emocionada.

Eventos cancelados

Ano passado não houve a moto romaria em virtude da pandemia, mas, com o avanço da vacinação a organização decidiu retomar a programação seguindo os protocolos de segurança. O evento teve apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Secretaria Municipal de Transportes (SMT) e dos órgãos de segurança.