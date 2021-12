Detran-PA vai suspender atendimentos por 5 dias no início de 2022

O Departamento Estadual de Trânsito do Pará (Detran-PA) deve suspender os atendimentos ao público na primeira semana de 2022. A suspensão do serviço será do dia 3 ao dia 7 de janeiro, e ocorrerá para haver a manutenção do sistema de informática do órgão, ao qual corresponde o ano de 2022.

De acordo com o Detran-PA, a suspensão servirá também para ajustes no calendário de licenciamento de veículos automotores, elétricos, articulados, reboques e semirreboques registrados no estado.

Quem precisar dos serviços do órgão deve procurar o departamento até o próxima quinta-feira (30), horário de funcionamento normal, das 9h às 15h. Na sexta-feira (31), o expediente será facultado e só retornará a partir do dia 10 de janeiro.

A portaria sobre o atendimento do Detran-PA para este fim de ano e início de 2022 deve ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial do Estado.