Defesa Civil realiza teste do sistema de alertas de desastres naturais no Pará

População vai receber mensagens sonoras e visuais, em simulação programada, sobre como se proteger em casos de enchentes, chuvas intensas e outros riscos

Agência Pará

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil informam que no próximo sábado (20), às 15h, será realizado um teste do Defesa Civil Alerta (DCA), sistema nacional de envio de mensagens de emergência via telefonia celular.

Durante a simulação, moradores de Belém, Paragominas, Tucuruí e Parauapebas vão receber gratuitamente alertas em seus celulares compatíveis com tecnologia 4G ou 5G, sem necessidade de cadastro.

As mensagens vão chegar em formato sonoro e visual, com informações sobre riscos de desastres naturais, como chuvas intensas, enchentes, vendavais e deslizamentos, além de orientações sobre como agir para se proteger.

A Defesa Civil Estadual observa que o sistema tem dois níveis de alerta: extremo, quando há risco imediato e a população deve agir de imediato, e severo, quando existe tempo para preparação.

O teste do 'Defesa Civil Alerta' emitiu mais de 400 alertas até setembro de 2025, principalmente relacionados a riscos de tempestades e deslizamentos, de acordo com a Secretaria Nacional de Defesa Civil. Estados como Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais lideram em número de registros.

Sobre a simulação, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), Coronel QOBM Jayme de Aviz Benjó, destacou que o novo sistema vem para ampliar a capacidade de prevenção no território do Pará.

“O objetivo do Defesa Civil Alerta, que utiliza tecnologia de transmissão via telefone celular, é complementar outras ferramentas de alertas emergenciais disponíveis para prevenção e mitigação dos impactos causados por desastres naturais, avisando e orientando as pessoas que estejam em localidades com risco iminente de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais, chuvas de granizo, dentre outros. O conteúdo dos alertas é de responsabilidade da Defesa Civil estadual, que compartilha e reforça uma nova ferramenta ao sistema de Defesa Civil do Estado do Pará”, destacou.

Além do DCA, os alertas também podem ser emitidos por outros canais, como SMS, TV por assinatura, WhatsApp, Telegram, sinais sonoros, Instagram e Google Public Alerts, reforçando a integração entre diferentes ferramentas de comunicação para salvar vidas e reduzir riscos em situações de emergência.

No Pará, de 2019 até hoje, já foram emitidos 1.258 alertas via SMS pelo Interface de Divulgação de Alertas Públicos (IDAP), incluindo registros do Cenad e da Defesa Civil de Parauapebas. Somente pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) foram 944 alertas, números que evidenciam a atuação constante do sistema de prevenção.

O governo estadual mantém uma sala de monitoramento do CBMPA, equipada para análise de variáveis climáticas e ambientais, como focos de calor, umidade relativa, índices de chuva e outros aspectos que permitem prever ameaças hidrológicas (alagamentos, enxurradas, inundações) e climatológicas (estiagens, queimadas, baixa umidade). A partir dessas informações, o plantão realiza a avaliação dos riscos e, em caso de necessidade, emite alertas específicos para as comunidades que poderão ser impactadas.

