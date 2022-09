Debate da TV Liberal: candidatos ao governo do Estado discutem propostas às vésperas das eleições

Iniciou às 22h30 desta terça-feira (27), o debate entre os candidatos ao governo do Pará nas Eleições 2022. Zequinha Marinho (PL), Adolfo Oliveira (PSol), Major Marcony (Solidariedade) e Dr. Felipe (PRTB) debatem suas propostas para o Estado. O atual governador e candidato à reeleição, Helder Barbalho (MDB), não compareceu ao debate.

O programa será dividido em quatro blocos e será baseado em perguntas entre os candidatos. Nos dois primeiros blocos, os temas das perguntas serão sorteados pelo apresentador, o jornalista Fabiano Vilela. Nos outros blocos, os políticos poderão perguntar sobre qualquer assunto. Na última etapa, os candidatos poderão fazer suas considerações finais.

VEJA MAIS

No Pará, são mais de 6 milhões de pessoas estão aptas a votar no próximo domingo (02/10). Dessas, cerca de 1 milhão estão registradas na capital, Belém. Entre a última eleição, em 2020, e a atual, o eleitorado paraense cresceu 5,63%.

Por meio das redes sociais, o candidato Helder Barbalho anunciou um problema de saúde que o impossibilitaria de participar da programação. No comunicado, Helder informou que "voltará à campanha assim que possível".

"Helder não pôde participar do debate na TV Liberal, infelizmente, devido a uma asma brônquica. Após um comício em Belém na noite de segunda-feira, Helder se sentiu mal na manhã de hoje, o que o levou a cancelar sua agenda de candidato e seus compromissos como governador, entre os quais a formatura de 2.772 novos policiais militares". A nota divulgada destaca ainda que "Helder entende a importância da imprensa para discussão de ideias e propostas durante o processo eleitoral e lembra que participou de todas as entrevistas para as quais foi convidado, inclusive na própria TV Liberal".