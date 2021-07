De 162.541 pessoas com comorbidades, 58.102 pessoas receberam a primeira dose, cobertura de 35,75%

Números do Vacinômetro desta sexta-feira (16), mostram que o Pará recebeu, do Ministério da Saúde (MS), 4.849.740 doses de vacinas contra a covid-19. Desse total, 4.613.420 doses foram enviadas aos municípios, média de 95,13%. Os números da vacinação no Estado são atualizados diariamente, conforme os critérios estabelecidos por órgãos de Saúde, como informa a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa).

As vacinas recebidas pelo Estado são estas: Astrazeneca/Fio Cruz (2.744.200 doses), CoronaVac/Butantan (1.408.240 doses), Pfizer (532.350 doses) e Janssen (134.950).

Até agora foram aplicadas 4.138.503 doses. A cobertura da primeira dose chegou a 2.810.366 pessoas, um alcance de 60,92% do público em foco. Já a segunda dose chegou a 1.328.137 pessoas, cobertura de 28,79%. Acerca do desempenho da campanha de vacinação contra a covid-19 no Estado do Pará, a imunização vem avançando a cobertura sobre o público prioritário de trabalhadores em saúde, idosos institucionalizados, idosos 60e+, indígenas, pessoas com comorbidades, quilombolas e o pessoal de Segurança e Salvamento, que vem sendo vacinado há uma semana.

Na primeira dose, foram vacinados 177.507 profissionais de saúde, cobertura de 103,39%. Já a segunda dose foi aplicada em 129.576, cobertura de 75,47%.

Dos idosos 60e+ já foram vacinados 707.368 já foram vacinados na primeira dose, cobertura de 89,12%. A segunda dose foi aplicada, até esta quinta-feira (15), em 568.966 pessoas, cobertura de 71,68%.

A faixa etária de 18 a 59 anos de idade tem o total de 4.347.463 cadastradas. Até então, receberam a 1ª dose 802.048 pessoas, a cobertura vacinal é de 18,45%. A segunda dose já foi aplicada em 17.691 pessoas, a cobertura vacinal é de 0,41%.

Estão cadastrados 23.841 indígenas. Os dados de vacinação, nesta sexta-feira, são de 14.730 pessoas alcançadas na primeira dose, o que significa uma cobertura de 61,78%. Na segunda dose, a vacina chegou a 10.784 indígenas, cobertura de 45,23%.

Quilombolas somam 162.541. Desse total, 58.102 pessoas receberam a primeira dose, cobertura de 35,75%. A segunda dose já foi aplicada também em 30.373 pessoas, cobertura de 12,53%.

As pessoas com comorbidades somam 266.476. Já receberam a primeira dose 272.981 cobertura de 102,44%. A segunda dose chegou para 45.476 indivíduos do grupo, cobertura de 17,07%.

Os trabalhadores da Educação, considerando os níveis básico e superior somam 116.779 cadastrados. Desse total, 135.327 tomaram a primeira dose, a cobertura é 115,88%; a segunda dose alcançou 8.685 profissionais (7,44%).

Segurança e salvamento somam 28.748 pessoas. Foram vacinados 24.819 pessoas, cobertura de 86,33%. A segunda dose alcançou 13.174 pessoas, cobertura de 45, 83%.

MAIORES DESEMPENHOS

Até esta sexta-feira (16), de acordo com a plataforma Vacinômetro, mantida pelo governo estadual, os 20 municípios paraenses com os maiores desempenhos na campanha de vacinação contra a covid-19 no Pará, são: Belém, Ananindeua, Santarém, Abaetetuba, Castanhal, Marabá, Bragança, Cametá, Parauapebas, Altamira, Barcarena, Marituba, Oriximiná, Itaituba, Moju, Igarapé-Miri, Breves, Paragominas, Tucuruí e Redenção.

MENORES DESEMPENHOS

Os 20 municípios com os mais baixos índices no ranking da vacinação estadual, até esta sexta-feira (16), pois, que os dados apresentam alternâncias diárias, são: Bannach, São João da Ponta, Abel Figueiredo, Sapucaia, Santarém Novo, Pau D'arco, Brejo Grande do Araguaia, Santa Cruz do Arari, Palestina do Pará, Jacareacanga, Peixe-Boi, Cumaru do Norte, Bonito, Piçarra, Terra Alta, Quatipuru, Primavera, Faro, São João do Araguaia e Trairão.