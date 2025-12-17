Cursos técnicos são alternativas para quem deseja crescer no mercado de trabalho

Com a chegada de um novo ano, a busca por mais oportunidades no mercado de trabalho e aperfeiçoamento pessoal crescem no Brasil e no mundo. Entre as alternativas para melhorar o desempenho e aumentar o conhecimento, está a procura por cursos técnicos, cada vez mais valorizados em entrevistas de emprego. Cerca de 46 mil vagas formais foram abertas em 2024 no Pará, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), baseados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho.

O estado, conforme o levantamento, foi responsável por 38% dos empregos gerados na região Norte. O cenário está favorável para quem busca trabalho, especialmente aos que possuem qualificações. "Isso significa que há espaço para quem está preparado”, diz o gestor Rodrigo Lyra, da Grau Técnico.

A Grau Técnico tem mais de 60 cursos (Divulgação)

Entre os cursos mais procurados, estão os de técnico em enfermagem, administração, logística, informática, estética e cuidador de idoso, segundo a instituição. “A formação técnica tem ajudado muita gente a conquistar uma oportunidade rapidamente”, explica Rodrigo. Além do ensino, a Grau Técnico também oferece aos alunos uma agência de empregos que ajuda na inserção no mercado de trabalho.

A empresa possui mais de 60 cursos em 140 unidades do Brasil. A instituição atua em Ananindeua, Belém e Castanhal, com ensino nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios, por exemplo.