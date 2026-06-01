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Cuidados com segurança elétrica no período junino devem ser redobrados; confira os riscos

A instalação de decorações próximas de fiações elétricas pode provocar curtos-circuitos

O Liberal
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Outro ponto de atenção são as fogueiras, elemento tradicional das festas juninas, mas que também podem representar perigo. (Foto: Divulgação | Equatorial Pará)

Com a chegada do período junino, ruas e comunidades começam a se preparar para as tradicionais quermesses e arraiás. É comum que ocorra a instalação de bandeirolas, fios decorativos e estruturas metálicas nas vias, no entanto, a população deve tomar alguns cuidados para evitar acidentes envolvendo a rede elétrica e ligações provisórias. 

O Executivo de Segurança da Equatorial Pará, Elton Lucena, alerta que nenhum material decorativo deve ser preso à rede elétrica. “Quem vai organizar quermesses ou festas juninas precisa evitar colocar bandeirolas e enfeites na fiação elétrica ou utilizar postes como suporte. Isso pode provocar acidentes, incêndios e colocar vidas em risco”, destaca.

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Outro ponto de atenção são as fogueiras, elemento tradicional das festas juninas, mas que também podem representar perigo. A orientação é não fazer fogueira perto da rede de energia.

Ligações provisórias devem ser solicitadas com antecedência

Para garantir o fornecimento de energia de forma regular e segura, os organizadores precisam solicitar autorização junto à prefeitura e aos órgãos responsáveis pela liberação do evento. Após a emissão do alvará, o pedido deve ser realizado em uma agência da Equatorial Pará, com apresentação dos documentos pessoais, período da festa e carga elétrica prevista para utilização.

A orientação é que todo o processo seja iniciado com pelo menos uma semana de antecedência para garantir a instalação da estrutura elétrica dentro do prazo e com segurança.

Veja as dicas para evitar acidentes

  • Não faça ligações clandestinas de energia
  • Não acenda fogueira perto da rede elétrica
  • Não utilize cabos para improvisar ligações de energia entre barracas
  • Evite soltar fogos perto da rede elétrica
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Palavras-chave

segurança elétrica

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