Cuidados com segurança elétrica no período junino devem ser redobrados; confira os riscos

Com a chegada do período junino, ruas e comunidades começam a se preparar para as tradicionais quermesses e arraiás. É comum que ocorra a instalação de bandeirolas, fios decorativos e estruturas metálicas nas vias, no entanto, a população deve tomar alguns cuidados para evitar acidentes envolvendo a rede elétrica e ligações provisórias.

O Executivo de Segurança da Equatorial Pará, Elton Lucena, alerta que nenhum material decorativo deve ser preso à rede elétrica. “Quem vai organizar quermesses ou festas juninas precisa evitar colocar bandeirolas e enfeites na fiação elétrica ou utilizar postes como suporte. Isso pode provocar acidentes, incêndios e colocar vidas em risco”, destaca.

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Outro ponto de atenção são as fogueiras, elemento tradicional das festas juninas, mas que também podem representar perigo. A orientação é não fazer fogueira perto da rede de energia.

Ligações provisórias devem ser solicitadas com antecedência

Para garantir o fornecimento de energia de forma regular e segura, os organizadores precisam solicitar autorização junto à prefeitura e aos órgãos responsáveis pela liberação do evento. Após a emissão do alvará, o pedido deve ser realizado em uma agência da Equatorial Pará, com apresentação dos documentos pessoais, período da festa e carga elétrica prevista para utilização.

A orientação é que todo o processo seja iniciado com pelo menos uma semana de antecedência para garantir a instalação da estrutura elétrica dentro do prazo e com segurança.

Veja as dicas para evitar acidentes

Não faça ligações clandestinas de energia

Não acenda fogueira perto da rede elétrica

Não utilize cabos para improvisar ligações de energia entre barracas

Evite soltar fogos perto da rede elétrica