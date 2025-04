Crianças internadas em Santarém ganham Páscoa especial com atividades lúdicas

Crianças em atendimento no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h de Santarém, receberam uma Páscoa especial na quinta-feira (17/4). Os pequenos puderam contar com uma ação organizada pelo grupo de humanização das unidades, com o objetivo de tornar a data mais alegre e acolhedora. A programação contou com contação de histórias, caça ao tesouro, pintura e montagem de coelhos artísticos em papel, tudo para estimular a criatividade e oferecer distração e alegria.

Entre as atividades, foi oferecida uma oficina de montagem de coelhos com frutas, para reforçar a importância dos hábitos saudáveis às crianças, pais e responsáveis. Para dona Edinelza Sousa, avó de uma das crianças atendidas na unidade, a iniciativa é emocionante. “Foi muito bonito ver minha neta sorrindo, mesmo estando no hospital, me deixou muito feliz. Essas ações fazem a diferença, a gente se sente acolhido também. Muito bom ver ela se divertindo fora do leito”, contou.

Para a nutricionista Niclelma Campos, os benefícios da iniciativa são inúmeros. “Apresentar as frutas de forma lúdica desperta o interesse das crianças e facilita a aceitação de alimentos mais saudáveis. É também uma forma de mostrar que o cuidado com a saúde pode ser leve e prazeroso", explicou.

Já para o pequeno Rian Silva, a parte mais divertida da ação foi montar o coelho com frutas. "Foi muito legal! O meu ficou certinho. Eu gostei muito das bolinhas de melancia que a gente usou para fazer o nariz do coelho", contou o menino.

“Esses momentos fazem toda a diferença na recuperação das nossas crianças. Eles trazem mais humanização para o ambiente que é muito diferente do que elas estão acostumadas. A criança deixa de brincar em casa para estar aqui, e quando conseguimos trazer esse tipo de vivência para dentro da unidade, estamos cuidando também da saúde emocional, dela e da família.” destacou a psicóloga Ana Luiza Pinto, da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O encerramento da programação aconteceu com a caça ao tesouro onde as crianças seguiram pistas espalhadas pela pediatria até encontrarem brindes escondidos, e com o lanche, os coelhinhos montados pelas crianças, o que trouxe ainda mais empolgação e alegria ao momento.