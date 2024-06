Crianças do "Projeto Incluir" brilham em quadrilha junina e encantam a web

Um vídeo que mostra um momento de pura alegria e integração de crianças atípicas atendidas pelo "Projeto Incluir", de Santa Izabel do Pará, ganhou as redes e está encantando os internautas. Nas imagens, as crianças aparecem se divertindo enquanto seguem os passos da coreografia junina sob a orientação do coordenador Márcio Luiz.

“Tudo que eles precisam é de oportunidades. E cabe a cada um de nós incluí-los e proporcionar momentos assim”, escreveu o coordenador.

O Projeto Incluir é uma iniciativa pioneira no município de Santa Izabel do Pará que visa promover a inclusão social de crianças e jovens com deficiência e em condição de vulnerabilidade social por intermédio do esporte. Em 2023, o projeto foi um dos vencedores do troféu Romulo Maiorana na categoria "Esporte Responsa".