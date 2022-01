Crianças contam o que desejam para o Pará e Brasil neste ano de 2022

O ano de 2021 foi desafiador não só para os adultos, mas também para as crianças que se adaptaram às condições que a pandemia de covid-19 trouxe. Para este ano de 2022, seis crianças respondem quais são os desejos ao Pará e ao Brasil, em um momento de esperanças renovadas e pensamentos voltados à superação e expectativa pelo fim da pandemia.

Danilo Martins Cunha, 8 anos, está na 2° série e conta que tem os melhores desejos para o ano que vai entrar, junto com os seus pais e irmã. Gostaria que o cenário fosse mais otimista para 2022, não só na questão da saúde, mas na economia. "Desejo muitas felicidades, menos Covid-19, assim como muito amor entre as pessoas, mais emprego e mais dinheiro", disse.

Principais desejos dos pequenos

As preocupações com temas ligados à saúde, educação e saneamento também estão na lista de desejos de Sophia Gobitsch, 9 anos, e que cursa o 4º ano do fundamental. Um dos seus maiores desejos é poder brincar com tranquilidade com as amigas, além de ter uma boa adaptação na nova escola. "Eu desejo que este ano seja melhor e que todos tenham saúde. Quero voltar a brincar com minhas amigas! Desejo também que dê tudo certo na minha nova escola. Quanto ao Pará e ao Brasil espero que os nossos governantes deem mais atenção para a saúde, educação e saneamento básico", comentou.

A arte foi responsável por levar entretenimento, mensagem de conforto e amenizar os dias na reclusão, quando as medidas de circulação em Belém eram restritas. É assim que Marcela Gonzalez,12 anos, que está cursando o 7º ano do ensino fundamental, vê o ano que passou. Para o futuro, diz que além de valorização da arte, mais vacinação, gostaria que os gestores públicos estabeleçam estratégias para a diminuição da violência. "Eu espero que todos estejam vacinados, bem fisicamente e mentalmente. Que o governo tenha estratégias eficazes para ajudar a população, sem nenhum tipo de discriminação de etnia ou de classe social. Que diminuam as estatísticas de violência, que a arte seja mais vista e mais valorizada e que o Brasil em geral mude para melhor", esclareceu.

As primas Sayuri Toda, 13 anos e Akemi Toda, 15 anos compartilham pontos de vista parecidos sobre os desejos e sonhos para o novo ano. Elas gostariam que as pessoas buscassem a imunização, por amor aos seus familiares e também ao próximo. "Que a pandemia melhore e que todas as pessoas que se recusaram a tomar a vacina, tomem no ano que vem", disse Sayuri.

"Eu desejo que todas as pessoas que não tiveram a oportunidade de tomar a vacina consigam tomar e que as pessoas tenham um pouco mais de amor ao próximo", completou Akemi.

A importância da ciência

Antony Davi, 15 anos, estuda o 1° ano do ensino médio. Antony é considerado um prodígio pela NASA, após ter encontrado três asteroides. O jovem sabe da importância de cuidar do planeta e os desejos para o ano novo incluem investimento em ciência e educação e vacinação.

"Que em 2022 possamos olhar para o nosso planeta e identificar seus problemas mais críticos para mais tarde resolvê-los. Que haja mais investimentos na ciência e na educação, pois elas fazem a nossa sociedade. Investir em ciência e educação é investir no presente e construir um futuro brilhante para toda a humanidade. Espero também que 100% da população brasileira seja vacinada. Que as pessoas se conscientizem mais sobre as medidas de proteção da covid-19, para quem sabe, essa pandemia possa ter um fim. Que crianças como eu, que sonham com um futuro melhor através da educação e do conhecimento, possam ter incentivo financeiro por meio do governo Federal e Estadual", concluiu.