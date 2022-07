Covid-19: Altamira em alerta por alta de casos e baixa vacinação de reforço

Altamira, no sudoeste do Pará, está em alerta por conta da covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) notou um aumento do número de casos nos últimos dias. Somente num período de 24 horas entre os dias 12 e 13 de julho, foram registrados 595 casos, sendo 116 confirmados e 479 ainda em análise. Havia nove pessoas internadas no Hospital Geral de Altamira (HGA), até a manhã desta quinta (14). Paralelamente, foram registrados 272 casos de síndromes gripais.

"Com esse aumento do número de casos, precisamos interromper a circulação do vírus. Isso só será possível com a intensificação do uso da máscara e com a vacinação, com segunda dose e dose de reforço. Lembrando que continuamos em uma emergência de saúde pública internacional", destacou Matheus Malveira, coordenador de Atenção à Saúde Básica de Altamira.

Em um comunicado público, a Sesma observou que apenas 31% da população vacinável de Altamira tomou as doses de reforço contra covid- 19. "Esse aumento tem trazido preocupação para as autoridades de saúde, que tem como causa o relaxamento das medidas restritivas de distanciamento social e de uso de máscaras em locais fechados, que voltará a ser incentivado", diz nota da Prefeitura.

"As equipes da Secretaria estão acompanhando a evolução de casos e continuarão fazendo o intenso monitoramento epidemiológico. Algumas novas medidas também serão adotadas pela vigilância sanitária", prossegue a nota. As unidades de saúde do município estão fazendo testes rápidos e os pontos de vacinação continuam abertos e com doses disponíveis. Há a recomendação de que a testagem seja feita apenas no terceiro dia de sintomas.