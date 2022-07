Em 24 horas, Altamira registra dois assassinatos e quatro baleamentos

A cidade de Altamira, no sudoeste do estado, registrou dois homicídios e mais quatro pessoas baleadas nas últimas 24 horas. A onda de violência, entre o domingo (10) e a segunda-feira (11), assustou moradores. As informações são do site A Voz do Xingu.

Um dos crimes ocorreu na noite deste domingo (10) e a vítima foi um jovem, de 22 anos, identificado pela polícia como Jeová Curuaia. Ele foi executado dentro de um bar na rua Acesso 2, no bairro Jardim Independente II. Testemunhas disseram que Jeová estava na companhia de outros jovens e a mulher e um homem que estavam com ele também foram baleados.

Mais crimes nesta segunda-feira (11)

Nesta segunda-feira (11), por volta das 12h30, dois homens, que ainda não foram identificados pela polícia, também foram vítimas de arma de fogo. Desta vez, no bairro São Joaquim em Altamira. Eles foram socorridos com vida.

Às 16h desta segunda um novo crime. A polícia identificou como Anderson Rodrigues Borges, de 27 anos, o jovem assassinado com vários disparos de arma de fogo em um lava jato próximo à antiga praia do Pepino.

Os crimes de homicídio e tentativa de homicídio são investigados pelas polícias Civil e Militar, que promovem diligências a fim de chegar aos responsáveis. As informações ainda são escassas e até então ninguém foi preso, mas as investigações estão em curso na cidade.

Conforme pessoas que estavam perto do lava-jato, na tarde desta segunda-feira, Anderson Borges chegou para deixar o carro no lava jato, e então, dois homens chegaram logo atrás dele e dispararam 11 tiros. O assassinato de Anderson ocorreu a menos de 1 km do homicídio de Jeová Curuaia, na noite do último domingo (11).