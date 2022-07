Advogada é investigada por extorsão, falsidade ideológica e fraude processual  

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão contra uma advogada, cujo nome não foi divulgado, na manhã da última terça-feira (5). Os policiais apreenderam computadores e documentos tanto no escritório quanto na casa dela, em dois municípios do sudoeste do estado, Altamira e Medicilândia. O caso está em investigação.

Contra ela, há a suspeita da venda para presos de folhas de ponto falsas e de empregos, a fim de facilitar benefícios processuais como medidas cautelares diversas de prisões ou progressão de regime.

A Polícia Civil, no sudoeste estadual, comunicou que a acusação é de que a advogada agia para que clientes dela, pudessem comprovar que estavam trabalhando de forma lícita, por exemplo. A advogada negou a participação dela em atos ilícitos.

Na manhã da última terça-feira (5), era cedo quando uma equipe da PC foi ao escritório da advogada no bairro Esplanada do Xingu, em Altamira. Investigadores informaram que o material apreendido no local e na casa da suspeita será examinado pela perícia criminal da Polícia Científica.

Em junho passado, a câmera de segurança interna da Seccional de Polícia, em Altamira, registrou o momento em que a advogada parte para cima de um outro advogado. O episódio não foi esclarecido e segue sob investigação também da polícia local.

A Ordem dos Advogados no sudoeste do Pará acompanha o caso.