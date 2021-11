Cosanpa informa que Santarém vai ficar três dias sem água para retirada de vazamento

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que a partir da meia noite desta terça-feira (16), haverá interrupção no abastecimento de água em 11 bairros do município de Santarém, oeste do Pará. O trabalho deve durar até a tarde de quinta-feira.

Os bairros afetados são: Diamantino, interventoria, Cohab, Jardim Santarém, Aeroporto Velho, Santíssimo, Aparecida, Livramento, Santana, São José Operário e Uruará.A previsão é que o serviço seja concluído até às 13h do dia (18).

Em nota, a Cosanpa explica que o trabalho será necessário para a remoção de um vazamento, identificado na rede da avenida Marajoara, que é antiga de cimento amianto.

Caminhões-pipas irão circular pelas ruas para distribuir água aos moradores atingidos. Aos que têm caixa d'água, a orientação é utilizar a reserva de água residencial de maneira consciente com a economia do consumo.

Para Oneli Gambôa, moradora do bairro Aparecida, a falta de água já é recorrente. “Nosso bairro já vem sofrendo com falta de água há anos. Aqui, o fornecimento só funciona até às 10 horas da manhã. Para amenizar essa situação, quando construí minha casa comprei uma caixa d'água e uma bomba para subir a água até a caixa. Nesses três dias sem água, vou me preparar enchendo a caixa e alguns litros de água nos depósitos de refrigerante”, contou.

A moradora do bairro Diamantino, Jane Maria Castro, contou que vai racionar a água até a normalização do fornecimento. “Vamos ficar só com a água da caixa que será usada para suprir os banhos, preparar alimentos e lavar as louças", disse.