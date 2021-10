Risco: Buraco aberto pela Cosanpa vira 'piscina' para crianças em Belém

Nesta terça-feira (26), um vídeo que mostra um banho inusitado e proibido em Belém chamou atenção e causou preocupação nas redes sociais. A gravação mostra duas crianças mergulhando e brincando dentro de um buraco inundado, deixado como obra em andamento pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), na avenida Generalíssimo Deodoro com a Rua Engenheiro Fernando Guilhon, no bairro da Cremação.

A situação ocorreu mesmo com redes de isolamento ao redor do buraco. O vídeo, que tem 35 segundos de duração, mostra dois meninos dentro da água turva, utilizando a escavação como se fosse uma piscina. Em muitos momentos, eles ficam totalmente submersos. Não há áudio e não é possível saber se as crianças estavam próximas a algum adulto nesse momento.

Internautas demonstraram preocupação e fizeram algumas críticas. "A falta de responsabilidade e de noção do perigo é surpreendente.", disse Thiago Lima, por meio do Twitter. "Tá sinalizada, se os pais não têm cuidado com as crianças, aí fica difícil", opinou Alice Thaís Veloso, por meio do Instagram.

Cosanpa

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) confirmou que essa escavação faz parte dos serviços para subistituição de rede. "O bairro da Cremação é um dos mais de 20 bairros que passam por obra de substituição de rede. Como o próprio vídeo mostra, a área estava sinalizada", pontuou.

"A Companhia ressalta que apenas a equipe técnica está autorizada a acessar as escavações e pede a colaboração da população para que fique atenta a essa orientação, para evitar danos à rede ou qualquer acidente. O trabalho no trecho será concluído nesta semana e, em seguida, a área será recomposta com asfalto", detalhou a nota.