Metade da água da Cosanpa é perdida; obras corretivas seguem até março de 2022

Cerca de 50% da água tratada produzida pela Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa) é perdida durante a distribuição. Esse é um dos fatores que leva à baixa pressão e que dificulta a chegada do produto às casas dos usuários. As várias obras que o povo de Belém tem visto — que viraram motivo de brincadeiras ou até de crítica — são para corrigir esses problemas. A empresa reconhece o transtorno, mas garante que até o final do primeiro trimestre de 2022, os trabalhos estarão totalmente concluídos.

A primeira etapa dessas obras todas acaba até o final deste ano. Trata-se do reparo e substituição de 180 quilômetros de rede. Grande parte dessa extensão ainda utiliza estruturas em amianto, material que em grande parte já extrapolou a vida útil de 50 anos. Nesta quinta-feira (11), o presidente da Cosanpa, o engenheiro José Antônio De Angelis, afirma que essa fase está 95% concluída. Essa é justamente a fase que já apresenta um retorno mais imediato e concreto aos usuários.

Inicialmente, a Cosanpa tentou fazer o máximo de serviços possíveis simultaneamente, para acabar o quanto antes. Daí, a empresa chegou a trabalhar com 100 buracos abertos ao mesmo tempo. Tecnicamente, são chamados de valas. Ao passo que as obras avançaram, esse trabalho passou a ser mais direcionado e dividido por setores, aponta De Angelis. Menos valas abertas e obras mais programas e concentradas. Atualmente, no máximo, três setores passam por obras ao mesmo tempo.

"Esse trabalho é para melhorar a qualidade e a quantidade de água que chega às casas da população. Junto com isso, estamos também instalando medidores que vão fazer o monitoramento dessa água. Apenas cerca de 40% da população têm medidor. O restante não. As pessoas podem até pensar que estamos instalando os equipamentos para cobrar mais, mas não é isso. Com macro e micro medição, podemos saber o quanto chega às casas das pessoas, o quanto é consumido de fato e evitar o desperdício", explica o presidente da Cosanpa.

Vazamentos e rompimentos históricos na Mauriti foram solucionados

Entre as percepções de melhoria, De Angelis cita a travessa Mauriti, onde havia vazamentos e rompimentos constantes. "Estamos há seis meses sem vazamentos nessa área. É um trabalho cansativo, desgastante, que causa transtornos e que já deveria ter sido feito, de fato. Mas finalmente temos partes da Pedreira e do bairro de Canudos que nunca tiveram água no chuveiro e agora têm. Cada setor concluído já tem um reflexo de melhoria imediato", diz o engenheiro.

A parte que ainda vai demorar mais, que chegará até meados de março de 2022, será a interligação das redes. Essa etapa das obras está em 55% até esta quinta-feira (11). Ao final dessa fase, pelo menos 70% das perdas serão eliminadas

"Aliado a isso, temos programas sociais, como a instalação de mais de 9 mil caixas d´água, que beneficiaram mais de 46 mil pessoas. E ainda temos o programa Água Pará, que já cadastrou mais de 235 mil famílias mais pobres para receberem 20 metros cúbicos de água. Basta estar inscrito nos cadastros de programas sociais e ter a água no nome e regularizada. Podemos atender muito mais famílias ainda, já que esse programa não tem limite. É só procurar uma agência da Cosanpa e atualizar os dados", conclui o presidente da companhia.