Cooperativa amplia parcerias para apoiar negócios e condomínios à COP 30

Com a aproximação da COP 30, que será realizada em Belém em 2025, diversas instituições estão se mobilizando para fomentar o desenvolvimento local e preparar a cidade para receber o maior evento climático do planeta. Entre elas, o Sicredi tem se destacado pelo trabalho conjunto com entidades como Sebrae e Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), além de iniciativas voltadas a condomínios, oferecendo soluções financeiras acessíveis e personalizadas. As novidades foram apresentadas durante o Café com Pauta, realizado na manhã desta terça-feira (8) na capital paraense. O evento reuniu jornalistas e executivos da cooperativa financeira de crédito, que apresentou os resultados de sua atuação ao longo do ano passado.

Segundo Cleomar Abreu, diretor-executivo do Sicredi, a cooperativa tem apostado fortemente no modelo de parcerias para garantir que os pequenos e médios empreendedores estejam prontos para aproveitar as oportunidades que virão com o evento. “A gente aposta muito no modelo de parceria. O associativismo é uma das formas de cooperação que a gente veio para valorizar. Então, o exemplo do que a gente já começou no Sebrae. O Sebrae já acontece, já venceu a fase de planejamento. A gente olha projetos de pequenos e médios negócios que vão até o Sebrae e querem estruturar lá a sua agência de turismo, quer comprar mais um veículo, quer pegar o seu restaurante e dar uma ampliada”, exemplifica.

“Ali, a gente olha junto com o consultor projetos que são viáveis também, porque nós queremos que isso seja feito de uma forma responsável. A gente entende que pode apoiar e entrar como agente financeiro desse projeto. Isso já está acontecendo e, semanalmente, a gente recebe novas oportunidades, novos projetos para poder estar financiando”, afirmou.

Além do Sebrae, outra parceria importante foi firmada com a Abrasel, visando atender demandas específicas do setor de alimentação. “Junto da Abrasel, a gente acabou de formatar uma parceria, a gente vê muito uma demanda para melhorar os custos com a maquininha, que é uma necessidade para esse perfil de negócio. Então, a gente conseguiu entregar um benefício, porque através da parceria, eu consigo atingir mais rápido mais empresas de uma vez só. Então, a gente está trabalhando muito na linha das maquininhas de cartão, levando uma taxa bem mais baixa que o mercado convencional entrega para eles, através da parceria com o Sicredi”, explica Abreu.

Outro foco de atuação do Sicredi são os condomínios residenciais e comerciais, que têm buscado se adaptar para o aumento da demanda durante o período da conferência climática. “E agora a gente está estudando outras frentes em produtos financeiros que sejam condizentes, a exemplo do que acontece com condomínios, que estão tendo que fazer uma adaptação e quer aproveitar esse momento também para o aluguel temporário. Então, a gente entra ali tanto na emissão de boletos de cobrança com custos bem mais baixos ou linhas de estruturação do condomínio que talvez vai ter que adequar a sua infraestrutura financiando essa adequação”, detalha.

O trabalho, segundo o executivo, já está em andamento. “São frentes que já estão rodando, a gente aposta muito que pode contribuir, sim, para esse momento da COP 30”, garante.

Cleomar Abreu, diretor-executivo do Sicredi, durante o "Café com Pauta" nesta terça-feira (8) em Belém. (Thiago Gomes/ O Liberal)

A instituição também tem mantido diálogo com outras entidades empresariais da capital para ampliar o alcance de suas soluções. “A gente já tem feito reuniões com as Câmaras (CDL, Associação Comercial) e levado o que a gente já pensou em benefício e tem coletado também outras demanda​s deles para podermos avaliar. Então, a gente já está trabalhando nessa vertente. E já podem procurar nossas agências, sim, para entender o que são esses benefícios e como é que os condomínios podem usufruir dessas particularidades.”

Para atender melhor esse público, o Sicredi está criando uma estrutura exclusiva dentro do segmento de pessoa jurídica. “Inclusive, a gente está criando aqui em Belém um subsegmento. A gente trabalha com três segmentos, um deles é a pessoa jurídica e aqui dentro, entendendo o que a gente pode contribuir, a gente está criando um subsegmento para olhar específico para condomínios. Então, a gente está muito atuante, com gerente exclusivo, com taxas exclusivas de boletos de cobrança e operações de crédito também para adequar seus condomínios e uma taxa mais justa que o mercado”, finaliza Cleomar Abreu.