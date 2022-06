Conteúdos em multiplataforma divulgam regiões do Estado

Após a fase de inscrição e seleção, os seis escolhidos do projeto “É Pará isso”, desenvolvido pelo Grupo Liberal, estão concluindo a etapa inicial de treinamento e já começam a publicar conteúdos multimídia nas diferentes plataformas de O Liberal, nas redes sociais, impressos e no site Oliberal.com. O início da nova fase, com a publicação dos produtos, coincide com o Dia da Imprensa, representando uma boa oportunidade para reforçar o importante serviço que a atividade presta à sociedade. Os criadores de conteúdo de seis regiões do Estado conheceram mais sobre os princípios básicos do jornalismo, como forma de garantir que seus conteúdos terão também informações apuradas e checadas.

O É Pará Isso é um projeto de Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e tem apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner). O projeto tem a coordenação de da jornalista e produtora de conteúdo (@acasacomoelae) Trisha Guimarães, com apoio do jornalista Alan Bordallo. Os seis selecionados irão receber mentoria e produzir conteúdos entre junho e julho, além de um smartphone e ajuda de custo durante o período.

Representante da região Oeste do Estado no projeto É Pará Isso, Fábio Barbosa, de Santarém, é criador de conteúdo, mas também jornalista por formação. Uma das marcas do seu conteúdo são os detalhes na coleta de informações, algo que trouxe do ofício. “Desde que iniciei o trabalho de Produtor de Conteúdo sigo pautado pelos preceitos de comunicação social aprendidos da faculdade. Sou super cuidadoso com o que posto, desde os takes de imagens até o texto, passando pela legenda etc. Uma vez jornalista, sempre jornalista, né?”, diz ele, que, apesar de estar radicado em Santarém, é natural de Oriximiná, no Baixo Amazonas.

Quem também levava jeito para a reportagem é Izabela Nascimento, representante da Região Metropolitana de Belém. Ela conta que seu conteúdo já fez seu público a questionar se era jornalista, tamanha a quantidade de informações que colocava em vídeos ou postagens. “Foi aí que procurei buscar traços que diferenciassem o trabalho do Jornalista e o do Historiador. Em algumas pesquisas, por exemplo, consulto a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional em busca de escrever a História por meio da imprensa”, diz ela, que é acadêmica de História na UFPA. Izabela comemora a nova fase que o projeto É Pará Isso traz para sua carreira como produtora de conteúdo. “Costumo brincar falando para as pessoas que ano passado eu falava sozinha nos meus posts, cheguei até pensar em desistir muitas vezes. E agora, fui reconhecida pelo maior Grupo de Comunicação do nosso Estado”, diz.

André Guajajara, o representante da região Sul do Estado, é fotógrafo e tem um feed de dar inveja a grandes repórteres fotográficos do País (inclusive tem entre seus seguidores alguns dos maiores profissionais do ramo). Para ele, a oportunidade de integrar o time de creators do projeto nesta data é uma oportunidade ímpar. “Estar no projeto É Pará Isso está sendo um privilégio muito grande, cada participante irá mostrar diferentes realidades e a diversidade cultural que tem no nosso Pará juntos com a nossa colaboração mostrando nosso conteúdo e a felicidade de levar a todos a conhecerem o local onde vivemos, além de produtor de conteúdo nunca imaginei a semelhança que tínhamos como jornalistas”, disse.

Quem também está aproveitando bem a oportunidade de conhecer mais deste ofício e utilizar técnicas jornalísticas em seu conteúdo é o marajoara Ronny Silva, de Muaná. Ele se diz muito motivado e animado em representar sua região e comemora que agora pode fazer isso com mais propriedade. “Percebi que meu trabalho como produtor de conteúdo é bem parecido com o de um jornalista. Depois da mentoria vi que tem muitas semelhanças. E Isso me deixou mais seguro em poder produzir meus vídeos para o Projeto É Pará Isso”, disse.

O alcance que os produtores de conteúdo selecionado tinham antes do projeto já era significativo. Ainda assim, passar a integrar o time de um grupo de comunicação e ter seu conteúdo vinculado a plataformas de empresas como o Grupo O Liberal representa um desafio para Jeová Sousa, que representa Itaituba e o Sudoeste paraense. “De certa forma é também um desafio, mas com perseverança e dedicação vai fazer com que todos nós consigamos cumprir tudo. O trabalho de um jornalista passa sempre uma imagem de seriedade à risca, na criação de conteúdo temos a liberdade de criar personagens e ou temas dos mais diversos, mas acaba que há semelhanças devido a troca de informações de forma constante”, diz ele, elencando semelhanças mas também nuances que diferenciam as duas atividades.

Um dos trunfos para buscar atrair a atenção de mais leitores é buscar pautas inusitadas, que fujam do lugar comum. Pensando nisso, a produtora de conteúdo Larissa Corrêa, de Bragança, avisa: não espere que em seus vídeos ela fale (só) da farinha de Bragança – que, como sabemos, é tão boa que virou patrimônio cultural do Pará. “O Pará é lindo e muito rico em culinária, turismo e tradições e, assim como quero apresentar Bragança pra vocês, quero conhecer os lugares dos outros criadores de conteúdo. É uma troca de conhecimento maravilhosa. A experiência está sendo incrível! Eu vejo como uma grande porta de conhecimento pois, desde a criação do roteiro, me sinto em uma grande escola com tantos aprendizados e direcionamentos de profissionais da área”, conclui.