Considerada a fruta mais consumida no Brasil, banana gera renda para agricultores de Barcarena

A banana é versátil, rica em potássio, vitaminas e fibras, e é considerada a fruta mais consumida no Brasil, ficando em torno de 25 quilos per capita/ano. Por isso, a produção de banana é uma atividade muito importante no agronegócio brasileiro. De acordo com o IBGE, em 2020, foram produzidas 6,7 milhões de toneladas no país, em uma área de mais de 456 mil hectares.

Na economia, de acordo com o Ministério da Agricultura, o setor fatura na ordem de R$ 13,8 bilhões/ano. Mesmo com baixo percentual exportado em 2020, a receita com a comercialização externa do produto somou US$ 18 milhões, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Depois da laranja, é a fruta mais importante em área colhida, quantidade produzida, valor da produção e consumo, no Brasil.

Os Estados de São Paulo, Bahia, Pará, Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará são os mais representativos, tanto em área colhida quanto em produção de banana no Brasil, sendo que mais de 95% da produção é destinada ao mercado interno. No Pará, os principais produtores são os municípios de Novo Repartimento, Medicilândia e Altamira. Grande parte da produção é comercializada dentro do estado, que tem na capital o maior mercado consumidor.

Apesar da expansão dos grandes cultivos comerciais, a bananeira é produzida principalmente por pequenos e médios produtores, com uso intensivo da mão de obra familiar. E é esta produção familiar, desenvolvida em Barcarena, a base de apoio do Projeto Tipitix - Empreendedorismo Agroalimentar Comunitário, desenvolvido pelo Fundo de Sustentabilidade Hydro em parceria com a Fundação Mitsui Bussan do Brasil e o Instituto Peabiru.

Elias Bezerra cultiva a banana há cerca de cinco anos em um sítio na área urbana de Barcarena. Junto com ele, mais três pessoas da família trabalham diretamente na produção. Atualmente, ele cultiva 10 variedades do fruto, das cerca de 1000 variedades existentes, entre as espécies selvagens e as cultivadas.

As espécies cultivadas pelo agricultor são a banana da terra, maçã-princesa, prata, são tomé, roxa, nanica, cacau, pacovan, inajá e missouri. Destas, as mais conhecidas no Pará são a prata, nanica e da terra. “Esses tipos mais conhecidos eu comercializo em mercearias e em alguns bairros do município, os outros tipos, mais exóticos, vendo sob encomenda, pois elas têm uma produção menor e são difíceis de serem encontradas”, explica Elias.

Com o apoio do projeto, ele transformou a banana em chips assados e o sucesso foi imediato. “Meu foco era transformar a banana em um produto mais durável, que tivesse uma boa expectativa de venda do produto. Com a grande aceitação, já estou ampliando a área de plantio do fruto e adquiri outro terreno para atender a demanda que cresceu inclusive em grandes supermercados da capital, com a ajuda do Tipitix”, diz, entusiasmado, o agricultor.

Sobre o Tipitix

Criado em 2021, o Tipitix atende a cerca de 200 agricultores familiares, produtores da mandioca e seus derivados, além de frutas, verduras, hortaliças e diversos outros produtos de mais de 20 comunidades rurais de Barcarena (PA). O projeto oferece assessoria técnica para o desenvolvimento dos produtos, infraestrutura para o beneficiamento da produção; além de apoio em design, crédito e assessoria comercial para inserção dos produtos no mercado. A iniciativa ainda oferece suporte administrativo e contábil para os procedimentos referentes à formalização e à gestão dos empreendimentos participantes.

A partir do dia 01 de junho o projeto inicia sua segunda etapa, após a renovação do programa, que pretende avançar no apoio ao lançamento de novos negócios e serviços do ramo agroalimentar de base comunitária, a partir da realização de mais dois ciclos de desenvolvimento de negócios com a expansão e participação dos agricultores em feiras e exposições locais, regionais e nacionais, e fortalecer o e-commerce. O projeto, para desenvolver os ciclos 1 e 2, recebeu um investimento total de R$ 1,5 milhão.

Em junho deste ano, o contrato do Tipitix foi estendido por mais 12 meses e terá continuidade garantida pela renovação com o Fundo de Sustentabilidade Hydro e a Fundação Mitsui. O investimento total para esta nova etapa será de R$1.375.040,00.

Sobre o Fundo de Sustentabilidade Hydro

O Fundo foi criado pela Hydro, Alunorte e Albras para fazer a gestão do investimento financeiro, baseado nas diretrizes e prioridades definidas no âmbito da Iniciativa Barcarena Sustentável (IBS). O Fundo é resultado do compromisso de investimento de R$ 100 milhões, num período de dez anos, assumido pelas empresas em abril de 2018.

