Dieese: banana ficou 5% mais cara em um ano; confira o levantamento

Entre os alimentos com aumentos registrados no ano passado, o preço da dúzia da banana encerrou o ano com alta de 5%, segundo o levantamento realizado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), divulgado nesta terça-feira (18).

De acordo com o estudo, a banana comercializada em feiras livres e supermercados de Belém também foi um dos produtos que pesou bastante no custo da cesta básica dos paraenses ao longo do ano passado, ficando quase 1% mais cara em relação aos meses de dezembro e novembro de 2021.

As pesquisas realizadas pelo Dieese são feitas semanalmente, e os preços coletados são transformados em dúzia, para padronizar a cesta básica. As análises apontam a seguinte trajetória de preços nos últimos 12 meses: em dezembro de 2020, a dúzia da banana era vendida em média a R$ 6,77; passou para R$ 6,83 em janeiro de 2021; e foi comercializada em média a R$ 7,06 em novembro de 2021; e encerrou o ano custando em média R$ 7,11.

Sendo assim, o aumento registrado nos preços do alimento no período de um ano foi de 5,02%, e de 0,71% no mês passado (Dez/2021). O Departamento afirma que a tendência para este mês é que o alimento continue apresentando alta nos preços.