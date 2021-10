Confira: Uepa divulga repescagem de três processos seletivos para 196 calouros

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou, nesta sexta-feira (22), listas de repescagens para três processos seletivos. São eles: a sexta chamada para Prosel 2021; a terceira do Prosel 2021 - Vagas Remanescentes; e a quarta convocação para a Prosel Especial Parauapebas. Ao total, 196 candidatos foram convocados. Para todos os certames, a matrícula será de 25 a 27 de outubro, em duas fases.

Processo Seletivo 2021 - 6ª Chamada Subsequente

Processo Seletivo Especial Parauapebas 2021 – 4ª Chamada Subsequente

Convocação de Candidatos para Matrícula em Vagas Remanescentes (Repescagem) - 3ª Chamada Subsequente do PROSEL 2021-2

Na primeira, os convocados devem fazer o cadastro e enviar os documentos necessários de forma on-line, pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). Após o último dia de matrícula on-line, os futuros acadêmicos têm até 45 dias para apresentar na Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA), do Campus onde vão cursar a graduação, a documentação exigida com cópias e respectivos originais para conferência. Esta segunda etapa, presencial, é indispensável para concluir o processo de ingresso na Universidade.

A sexta Chamada Subsequente do Prosel 2021 convocou 17 candidatos, entre cotistas e não cotistas. As oportunidades são para os cursos de Enfermagem, Graduação em Educação Física e Medicina, em Belém; Licenciatura em Pedagogia, em Igarapé-Açu; Biomedicina e Medicina, em Marabá; Medicina em Santarém; e Fisioterapia em Tucuruí.

Já a terceira Repescagem do Processo Seletivo para Vagas Remanescentes trouxe a convocação de 159 candidatos, distribuídos entre os seguintes cursos e municípios: Licenciatura em Matemática, em Altamira; Graduação em Educação Física, Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa e em Pedagogia, em Conceição do Araguaia; e Licenciaturas em Ciências Sociais e em Matemática, em Igarapé-Açu. Além disso, a lista de convocação apresenta oportunidades para Engenharia Florestal, Licenciaturas em Física e em Libras e Tecnologia de Alimentos, em Marabá; Licenciatura em Física, em Moju; Bacharelado em Design e Engenharia Ambiental e Sanitária, em Paragominas; Engenharia de Produção em Redenção e, por fim, as Licenciaturas em Ciências Sociais, Filosofia e Matemática, em São Miguel do Guamá.

Para as matrículas da quarta chamada em Parauapebas, 20 candidatos foram convocados, entre cotistas e não cotistas, para os cursos de Engenharia de Software e Licenciatura em Ciências Biológicas.

Confira os documentos necessários para matrícula

Entre os documentos exigidos para efetuar a matrícula estão RG, CPF e Certidão de Nascimento ou Casamento. As Declarações de Ocupação de Vaga Única e de Integralização do Curso estão disponíveis no site do Prosel e devem ser enviadas no momento do cadastro no SIGAA.

Perderá o direito à vaga e será considerado formalmente desistente, o candidato que não efetuar os procedimentos de matrícula e não entregar toda a documentação obrigatória. A relação de documentos pode ser conferida a seguir:



a) Declaração de Ocupação de Vaga Única (fornecida pela Uepa);

b) Declaração de Integralização do Curso (fornecida pela Uepa) ;

c) Carteira de Identidade;

d) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

e) Certidão de Nascimento ou Casamento;

f) Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino);

g) 01 (uma) foto 3 x 4 recente (colorida);

h) Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição;

i) Histórico Escolar do Ensino Médio;

j) Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

k) Comprovante de Residência (recente que contenha CEP)