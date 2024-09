Confira o ranking de segurança das 27 unidades federativas do Brasil

O Pará subiu da 21ª colocação para a 15ª como Estado mais seguro do Brasil, conforme apontado no ranking do anuário Cidades Mais Seguras do Brasil de 2024. Direto de Nova Iorque, onde cumpre agenda em eventos relacionados à 79ª Assembleia Geral da ONU, o governador Helder Barbalho comentou os resultados desse levantamento nacional. Pela ordem, as três primeiras unidades federativas mais seguras são Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal. A último posição é ocupada pelo Amapá (27º).

"O Estado do Pará saiu da 21ª para a 15ª como Estado mais seguro do Brasil. Isso são investimentos em segurança, em tecnologia e no nosso time que está nas ruas, protegendo a população e vamos continuar trabalhando e protegendo a vida das pessoas, as Usinas da Paz, promovendo segurança por todo o Pará", afirmou o governador Helder Barbalho.

Ranking de segurança das 27 unidades federativas do Brasil (Divulgação)

O Anuário 2024 Cidades Mais Seguras do Brasil, da empresa do setor imobiliário “MySide”, tem como base a coleta de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Ministério da Saúde, considerando ocorrências de homicídios a cada 100 mil habitantes.

O levantamento, diz o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, confere mais um embasamento ao trabalho realizado à nível estadual e na capital pelo Governo do Pará e pelas forças de segurança.

"O Estado do Pará apresentou conquistas no cenário nacional, segundo o Anuário. Em 2023, o Estado apresentou uma taxa de 31,5 ocorrências por 100 mil habitantes o que o colocou na 15ª posição, seis a menos que o ranking anterior. A nova colocação corrobora o bom desempenho que o Estado vem apresentando em outras pesquisas, afirmou.

“Os dados são essenciais para avaliar a eficácia das políticas de segurança e das medidas preventivas e repressivas. O resultado positivo demonstra a eficácia das medidas adotadas e o impacto direto na proteção da população”, reforçou.