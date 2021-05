Confira o listão com o nome dos 3.838 calouros da UEPA

O resultado do Processo Seletivo (Prosel) 2021 da Universidade do Estado do Pará (Uepa) já está disponível. Para evitar aglomerações, como medida preventiva contra a covid-19, o listão é totalmente digital, pelo site oficial da instituição e pelos perfis oficiais da Universidade no Instagram, Facebook e Twitter. As rádios do Sistema Liberal de Rádios também estão fazendo a tradicional leitura dos nomes dos calouros.

Em mensagem nas redes sociais, o reitor da Uepa, Rubens Cardoso, disse que comemorações, por mais que sejam inevitáveis, sejam prudentes para evitar riscos de disseminação do coronavírus SARS-CoV-2, causador da covid-19.

"Que seja um dia festivo e de comemoração. É importante celebrar. Mas fica a nossa solidariedade às pessoas que tiveram perdas. Lamentamos que neste momento de pandemia, não possamos fazer a comemoração tradicional na universidade", declarou Rubens.

O reitor também anunciou os primeiros lugares, os estudantes de maior destaque e cursos. Os três primeiros são do curso de Medicina e todos os três também foram os três primeiros da UFPA. Em primeiro lugar, Victor Hugo da Costa Bartocci; em segundo, Eduardo Cunha Lobato; e em terceiro Maria Victória Souza.

A escola pública participa em maior grau. No ano passado, 66% dos estudantes são da educação pública. "É um espelho de que devemos melhorar cada vez mais os índices".

Confirmação de dados e matrícula dos calouros



Conforme o Edital 10/2021, do Prosel 2021, estará automaticamente eliminado o candidato que faltou em, pelo menos, um dia de prova do Enem 2020 ou obteve nota inferior a 500 na Redação do Enem, numa escala de 0 a 1000, ou ainda obteve média aritmética das notas do Enem 2020 inferior a 500.

Será atribuído um bônus de 10% sobre a média aritmética das notas do Enem para os candidatos que, no momento da solicitação de inscrição, declararam que concluíram ou estão concluindo a última série do Ensino Médio no Pará. A comprovação dessas condições será feita no ato da matrícula. O candidato que não provar a veracidade das informações será eliminado do Processo e perderá o direito à vaga.

Os novos calouros devem se atentar ao período de matrícula, que está previsto para ser realizado de 2 a 11 de junho. A partir do dia 22 do mesmo mês deverá ser divulgada a primeira lista de repescagem. As aulas deverão iniciar em agosto de 2021.



NÚMEROS DO PROCESSO SELETIVO UEPA 2021



Total de vagas ofertadas: 3.838

Vagas cotistas: 1.919

Vagas não cotistas: 1.919

Cursos de Graduação ofertados em 2021: 134

Total de Inscritos: 46.732

Total de Inscrições de Candidatos Cotistas: 32.210

Total de Inscrições de Candidatos Não Cotistas: 14.522

Cursos mais procurados (maior número de inscritos) e cursos mais concorridos (concorrência candidato x vaga):

- Cotistas

Medicina (Belém): 2.777 candidatos inscritos/50 vagas ofertadas/ 55,5 candidatos por vaga

Enfermagem (Belém): 2.632 candidatos inscritos/ 40 vagas/ 65,8 candidatos por vaga.

Fisioterapia (Belém): 1.941 candidatos inscritos/ 20 vagas/ 97,05 candidatos por vaga.



- Não cotistas

Medicina (Belém): 2.878 candidatos inscritos/ 50 vagas/ 57,56 candidatos por vaga.

Enfermagem (Belém): 947 candidatos inscritos / 40 vagas/ 23.6 candidatos por vaga

Medicina (Marabá): 913 candidatos inscritos/ 20 vagas/ 45,65 candidatos por vaga.