Confira dicas para garantir a segurança com energia elétrica nos festejos juninos

Junho é tradicionalmente conhecido como o mês oficial das festas juninas. Com as celebrações, vem os riscos e cuidados na instalação dos enfeites juninos e com as brincadeiras como bombinhas, estalinhos e fogueiras, que podem atingir a rede de energia elétrica, causando prejuízos e acidentes. A concessionária de Energia Equatorial Pará listou algumas dicas essenciais para garantir a segurança. As áreas em que serão realizadas as comemorações devem ser escolhidas observando a segurança. Barracas, enfeites e fogueiras devem estar distantes da rede de distribuição de energia. Para a montagem da ornamentação, a presença de um eletricista particular é de fundamental importância para a segurança das festas.



De acordo o Executivo de Segurança da Equatorial Pará, Marcelo Tucunduva, as ornamentações devem ser fixadas longe da rede elétrica. "Em locais públicos, os enfeites e ornamentos precisam ser instalados longe das redes de energia e jamais podem ser afixados nos postes, pois colocam em risco e dificultam o acesso dos eletricistas para a manutenção do sistema elétrico, em caso de necessidade", pontua.



As linhas de sustentação das bandeirinhas devem ser feitas de barbante ou linha de pesca, jamais as de arame, fio metálico ou linha chilena. A utilização desses materiais traz risco iminente de acidentes", diz o executivo de Segurança.



Além dos enfeites que são colocados nas ruas, os fogos de artifício, se projetados em direção à rede elétrica, se tornam perigosos. Já os balões, podem causar a interrupção no fornecimento de energia elétrica, causar incêndios e colocando em risco pessoas.

Confira algumas orientações para ornamentações das festas juninas:

- Para a instalação das bandeirinhas em ruas e praças, respeite a distância mínima de 1,5 metro em relação à rede elétrica. Se possível, mantenha uma distância maior;



- Não instale as bandeirinhas e demais enfeites utilizando os postes da Equatorial Pará como forma de fixação;



- Não utilize arame, fio metálico ou mesmo linha chilena para afixar bandeirinhas e demais enfeites;



- Todos os enfeites devem ser bem afixados, para que o vento não os projete contra a fiação da rede elétrica, provocando acidentes graves;



- Não solte balões. Eles podem provocar incêndios, queimadas e danos aos equipamentos e estruturas do sistema elétrico. Lembre-se de que soltar balão é crime;



- Não solte fogos de artifício próximos das redes elétricas;



- Não faça ligações clandestinas (gatos). Se for necessário utilizar energia elétrica, solicite junto à Equatorial Pará uma ligação provisória;



- A instalação elétrica das barracas deve ser feita por eletricista profissional;



- Não se aproxime de fios partidos caídos ao solo ou pendurados nos postes de energia. Impeça que outras pessoas se aproximem e avise imediatamente a Equatorial.



Caso ocorra alguma intercorrência, é necessário acionar imediatamente a Equatorial Pará, por meio dos canais de atendimento, que funcionam 24 horas por dia: 0800 091 0196, pelo site equatorialenergia.com.br, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.