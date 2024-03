Uso do celular conectado à tomada pode gerar acidentes graves e até fatais

O celular é um item indispensável para o cotidiano na atualidade, por isso, é essencial que ele esteja carregado e disponível para uso durante o dia todo. No entanto, muitos não sabem sobre os cuidados necessários para o uso e o carregamento do celular de forma adequada. De acordo com informações da Equatorial Pará, distribuidora de energia, as causas mais frequentes de acidentes elétricos com o celular são: utilizar o aparelho enquanto carrega e carregá-lo em tomadas danificadas ou com adaptadores não originais.

As três as partes do celular que precisam de mais atenção são: bateria, tela e processador. Elas estão diretamente relacionadas com a corrente elétrica que percorre os condutores por um tempo. Quanto maior o poder de processamento, mais consumo de energia e calor gerado. Quando o aparelho celular está carregando na tomada, ocorre aumento de temperatura da bateria, essa condição pode causar até uma explosão.

Na prática, carregadores e celulares são construídos de maneira segura, evitando choques e explosões, porém, se houver falha no carregador, principalmente os que não são originais, ou mesmo na própria bateria, problemas sérios podem ser gerados. Por isso, é importante não utilizar carregadores falsos, pois estes não possuem as devidas certificações e garantias de segurança.

É importante frisar que não se deve utilizar o celular (fazer ou atender ligações, rodar jogos e apps pesados, gravar e assistir vídeos) se o aparelho estiver conectado na tomada.

O Executivo de Segurança da Equatorial Pará, Marcelo Martins, destaca outros cuidados importantes. “Quando o assunto é eletricidade, devemos estar sempre em alerta porque os acidentes costumam ser mais sérios. Devemos nos atentar para as situações de risco dentro de casa, principalmente com crianças e idosos. Outro ponto a observar é a qualidade das instalações elétricas do imóvel, pois fiações muito velhas também podem causar acidentes”, destaca.

Fique seguro com as orientações de segurança:

· Use carregador, cabos e baterias originais;

· Não carregue o aparelho celular debaixo do travesseiro;

· Não carregue o aparelho celular em locais úmidos, como banheiro, pois, há risco de curto-circuito e choque elétrico caso haja contato com a água;

· Remova da tomada, o aparelho celular durante chuvas fortes;

· Nunca use fones de ouvido com o aparelho celular conectado à tomada, quando durante chuvas fortes;

· Não use adaptadores e extensões para conectar diversos equipamentos, poderá ocorrer sobrecarga e acidentes elétricos com danos materiais e lesões.