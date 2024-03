Projeto oferece capacitação gratuita para moradores da Sacramenta

O projeto Formando para o Futuro, do Instituto Ambient, lançado nesta terça-feira (5) visa apresentar à comunidade os cursos a serem desenvolvidos voltados, preferencialmente, para crianças e jovens de 6 a 21 anos, egressos e em cumprimento de medidas socioeducativas na Região Metropolitana de Belém, assistidos pela Fasepa e Funpapa.

Parte das vagas também foram direcionadas a adultos a partir de 22 anos, pais dos alunos em situação de risco e vulnerabilidade social, encaminhados pelo Conselho Tutelar, Delegacia da Mulher e Divisão de Atendimento ao Adolescente, além de outras pessoas que residem no entorno do local em que será executado o projeto.

Ao todo, serão oferecidos nove cursos e cada um terá oito turmas ao longo da execução do projeto. As aulas terão duração de um mês. Os cursos oferecidos são: manutenção de celulares, smartphones e tablets, música e arte cidadã para a comunidade, empreendedorismo digital, robótica sustentável, educação em família, arte e cultura para as crianças, educação ambiental, construção do avatar cidadão e o “trabalho da minha mãe me orgulha”.

O presidente do Instituto Ambient, Murilo Monteiro, destaca que os cursos realizados pelo instituto não visa apenas capacitar os jovens, mas tem como objetivo também potencializar a responsabilidade socioeducativa que os alunos possam ter durante o período que frequentarem os cursos.

“Estes cursos não apenas capacitam crianças e jovens egressos, mas também aqueles em cumprimento de medidas socioeducativas na Região Metropolitana de Belém, sob os cuidados da Fasepa e Funpapa. Destacamos a importância vital dos cursos profissionalizantes para o futuro desses jovens, preparando-os para enfrentar os desafios e prosperar em suas carreiras”, explica Murilo Monteiro.

Michelle Miranda, analista de Sustentabilidade da Equatorial Pará, explica que ações como o Formando para o Futuro tendem a garantir mais cidadania para as crianças que adolescentes que são beneficiadas pelo projeto.

“A Equatorial Pará é uma empresa que acredita na educação e na responsabilidade social. Iniciativas como essa visam garantir que pessoas que passaram por medidas socioeducativas tenham mais chances de não retornar a cometer atos ilícitos. Todo o projeto que visa a socialização é bem-vindo pela distribuidora que apoia e incentiva causas como essa”, pontua Michelle.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)