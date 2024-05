Confira 5 técnicas de tranças para o cabelo

Quando se trata de penteados versáteis e estilosos, as tranças são uma escolha que nunca sai de moda. Conheça algumas das técnicas de tranças mais populares que têm conquistado homens e mulheres no mundo todo.

Box braids

As box braids são sinônimo d​e diversidade e criatividade. Caracterizadas por tranças soltas que podem variar de cores próximas ao tom natural do cabelo até tonalidades vibrantes, elas permitem diferentes comprimentos e estilos. Entre os penteados possíveis, destacam-se o rabo de cavalo, o coque e o meio coque. Esse estilo não só protege os fios como também oferece inúmeras possibilidades de personalização.

Exemplo de trança box braid. (Reprodução / allthingshair.com)

Trança boxeadora

A queridinha das academias e atividades físicas, a trança boxeadora se destaca pela praticidade e estilo esportivo. Feita a partir do cabelo repartido ao meio, ela resulta em duas ou até quatro tranças que vão da raiz até as pontas. Além de manter os fios no lugar durante os exercícios, esse estilo oferece um visual moderno e despojado.

A queridinha das academias e atividades físicas, a trança boxeadora se destaca pela praticidade e estilo esportivo. (Reprodução)

Coroa de tranças

Elegantes e chiques, as coroas de tranças substituem as tiaras tradicionais com um toque de sofisticação. Para adotar esse visual, basta cruzar as tranças na parte superior da cabeça, criando a impressão de um acessório natural. Ideal para quem prefere manter a nuca livre, essa técnica é perfeita para eventos formais ou dias quentes.

Exemplo de coroa de tranças. (Reprodução / cabeloafro.com.br)

Tranças com pequenas mechas

Populares entre as fashionistas, especialmente em festivais e eventos, as tranças com pequenas mechas são práticas e garantem um volume extra aos cabelos finos ou ralos. Para obter esse look, separe duas ou quatro partes do cabelo para trançar, enquanto o restante dos fios fica solto. Essa escolha simples e rápida dá um toque de elegância e descontração ao visual.

Exemplo de tranças com pequenas mechas. (Reprodução / All Things Hair BR)

Trança clássica com rabo de cavalo

Encerrando a lista, a trança clássica feita a partir de um rabo de cavalo é um penteado atemporal. Para criar esse estilo, prenda todos os fios na altura desejada, separe três mechas no comprimento do cabelo e trance até as pontas. Versátil e fácil de fazer, essa trança é ideal tanto para o dia a dia quanto para ocasiões especiais.

Exemplo de rabo de cavalo com trança. (Shutterstock / Reprodução / fortissima.com.br)