Quer fazer trança no cabelo? Veja opções de trançadeiras que atendem em Belém

As tranças afro são um dos métodos de entrelaçamento dos fios mais antigos do mundo – e sua prática é sinônimo de uma ampla história que não só envolve beleza, mas também etnia, resistência e diversos valores culturais que expressam a identidade em desenhos pela cabeça. Para quem está em busca de talento e criatividade em tranças em Belém, confira esses perfis de destaque no Instagram:

1 - @tuatrancista: Referência em designs inovadores, oferece inspirações e tutoriais para amantes de tranças.

2 - @rapstyletrancas: Conhecida por estilos únicos e técnicas precisas, exibe criações que realçam a beleza natural.

3 - @flatrancadeira: Versátil e personalizada, apresenta transformações incríveis e técnicas detalhadas.

4 - @_biatrancista: Conhecida também por desenvolver tratamentos, cortes e penteados.

5 - @nathymuiraquitranca: Especialista em nagô e box braids.