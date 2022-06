Condomínio Industrial de Castanhal é apresentado durante sessão especial na Câmara dos vereadores

Uma sessão especial foi realizada na manhã desta quarta (29), na Câmara municipal de Castanhal, no nordeste do estado, para apresentar o projeto executivo do Condomínio Industrial de Castanhal, para os vereadores e a comunidade.

A sessão foi proposta pelos vereadores Marlon do Dama e Paula Titan. “O município tem uma demanda enorme por oportunidade de emprego e serão gerados muitos, e por isso é um debate importante para ser trazido para a Câmara e para dar uma resposta para a população. Já são muitos anos de espera e é mais um passo que estamos dando”, disse a vereadora Paula Titan.

VEJA MAIS

O Condomínio Industrial será construído em uma área localizada no quilômetro quatro da PA-136, a rodovia Castanhal – Inhangapí. Contará com 118 lotes destinados a atividades produtivas dos setores da construção civil, alimentos, logística, comércio e serviços, minerais não metálicos, bioindústria, agroindústria, entre outros.

A estimativa é de que gere em torno de 10 mil empregos diretos e 15 mil indiretos, com projeções de movimentação mais de R$ 1 bilhão, por ano, na economia paraense.

Quinto município no Brasil a ter um condomínio industrial

De acordo com a Secretaria de Indústria e Comercio de Castanhal – Semic, o município será o quinto no Brasil a ter um condomínio industrial e o mais moderno deles. “Esse projeto vai ser o marco em Castanhal. A cidade é o polo comercial e industrial da região nordeste e essas novas indústrias sendo instaladas em nosso município só irão nos trazer vantagens, que não são apenas na economia, mas principalmente na geração de emprego. Castanhal tem 10% das indústrias são de grande porte e de médio e baixo porte 90%. A expectativa é de que sejam instaladas 205 de grande porte”, contou, a secretária da Semic, Ester Pulqueira.

A área, onde será construído o Condomínio Industrial, foi doada pelo poder municipal ao governo do estado, que será responsável pela construção da infraestrutura necessária. A secretária adjunta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Mineração e Energia – Semic, Anadélia Santos, destacou o forte potencial para industrial de Castanhal. “Está sendo trabalhado há alguns anos esse projeto e agora a união do estado com o município vai proporcionar um desenvolvimento eficaz e duradouro. Castanhal já tem essa potencialidade e vocação industrial e o condomínio vem para maximizar esses resultados e essa vocação”, enfatizou.

Interessados

As empresas interessadas em ocupar um terreno na área, inclusive, já podem assinar o Protocolo de Intenção disponível no site da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará - CODEC e apresentá-lo na SEMICS.