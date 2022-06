Saiba como conquistar o primeiro emprego

Entrar na faculdade já é um desafio e tanto. A partir desse momento, é preciso encarar uma série de dúvidas que interferem diretamente no futuro profissional de qualquer estudante. E uma delas muito comum para os acadêmicos, é saber o momento ideal para começar um estágio, por exemplo.

É importante ter em mente que o estágio pode ser a porta de entrada para o mercado de trabalho e a oportunidade para aprender na prática o que se vê na sala de aula. Além disso, é nessa hora que se abre espaço para ter contatos com outros profissionais, garantindo um bom networking, que nada mais é do que uma rede de pessoas que agregam e trocam informações, experiências e conhecimentos.

Mesmo que tenham o mesmo objetivo, os modelos de estágios podem ter alguns critérios e exigências diferentes. O estágio remunerado é um programa que muitas empresas desenvolvem para selecionar e treinar possíveis futuros colaboradores. Oferecem uma bolsa-auxílio para o graduando, que pode variar de acordo com a empresa, é uma experiência de trabalho e aprendizado que se relaciona com o que é estudado na faculdade.

O estágio curricular supervisionado é uma etapa entre a universidade e em presa, que possibilita que o aluno possa aplicar os conhecimentos adquiridos na sala de aula e praticá-los em um ambiente de trabalho. Já o extracurricular, embora funcione da mesma forma que o estágio curricular supervisionado, é voluntário, não tendo a obrigação para a formação, ainda que contabilize créditos para a graduação.

Remunerado ou não, estágio é uma ferramenta importante para o crescimento profissional (Freepik)

Jovem Aprendiz

Com uma grande importância para o mercado de trabalho, o programa disponibiliza experiência e qualificação profissional, tanto para jovens quanto para adolescentes, com idades entre 14 e 18 anos. E, por sua vez, as empresas acabam se beneficiando por contratar candidatos que serão treinados de acordo com seus padrões de qualidade, podendo, inclusive, colaborar com a comunidade onde estão inseridas.

Neste contexto, preparar futuros profissionais é a proposta do programa, que detém uma lei exclusiva, que garante a formação técnico-profissional, e determina todas as características do tipo de contratação. Além disso, é uma excelente oportunidade, principalmente para quem busca o primeiro emprego.



O jovem Arthur Melo faz parte do programa. Ele sabe que essa é uma das poucas oportunidades que tem de se inserir no mercado de trabalho e ainda contribuir com a renda familiar. “Desde mais ou menos meus 12 anos, eu tinha vontade de trabalhar.

Na época, o motivo era para aliviar os gastos que meus pais tinham comigo e ajudar em casa quando possível. Inclusive uma das primeiras coisas que fiz quando alcancei os 14 anos foi tirar a carteira de trabalho e me inscrever em um programa de estágios”, conta.

Em um país onde a taxa de desemprego é cada vez maior, o “Jovem Aprendiz” pode representar um diferencial para quem busca fugir dessa estatística. “Eu me mudei para Belém e moro sozinho aqui; mesmo com a ajuda dos meus pais, eu ainda preciso de uma fonte de renda para conseguir o básico, como alimentação, transporte, e o Programa me ajudou a conseguir isso”, complementa.

O Programa também permite que jovens tenham vivência em um ambiente de trabalho que possa auxiliar na escolha profissional. “Eu sonho há muito tempo em trabalhar no audiovisual e na comunicação; o jornalismo é um dos cursos acadêmicos que tenho mais interesse em fazer quando ingressar na faculdade.

Ou seja, ser jovem aprendiz no Grupo Liberal me deu a oportunidade de conhecer como a máquina funciona por dentro. Mas além disso, estou pela primeira vez trabalhando, então espero que o programa me leve a conhecer melhor o mercado e a criar contatos, aprender mais, especialmente sobre a área que me interessa e, assim, poder crescer”.