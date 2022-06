Pará tem 190 vagas abertas em concursos e processos seletivos; confira

O Pará está com 190 vagas abertas em quatro concursos e processos seletivos. No município de Paragominas, por exemplo, o Governo do Pará oferece cinco vagas de caráter temporário para a Fundação Parápaz, sendo duas para nível superior, duas para nível médio e uma para ensino fundamental. Os salários variam de R$1.100,00 a R$1.560,76 e são acrescidos de benefícios e gratificações.

VEJA MAIS

Os contratados desempenharão as funções de técnico em gestão social, auxiliar operacional e assistente administrativo. As inscrições encerram nesta terça-feira (21) e podem ser feitas no site sipros.pa.gov.br.

No mesmo site também é possível realizar as inscrições para o processo seletivo da Secretaria de Articulação da Cidadania, que busca seis profissionais para desempenhar as funções de técnico em gestão de esportes, técnico em gestão cultural, técnico em gestão de informática, assistente de informática, assistente administrativo e motorista. Os salários variam de R$ 1.215,50 a R$ 1.724,64 e as inscrições ficam abertas até sexta-feira (24).

Governo do Pará

Inscrições: até 21 e 24 de junho

Vagas: 11

Salários: R$ 1.100,00 a R$ 1.724,64

Ministério Público do Pará

O concurso que contratará 169 servidores para o Ministério Público do Pará segue com inscrições abertas até quinta-feira (23) As taxas são de R$ 42 para cargos de nível superior e R$ 40 para nível médio. Pessoas com deficiência, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou que tiverem baixa renda podem pedir isenção do valor. A prova está prevista para o dia 14 de agosto. As inscrições são feitas pelo site da banca que organiza a prova, em www.consulplan.net.

O concurso terá a etapa de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova discursiva (redação) para todos os cargos, mais avaliação de títulos para nível superior. Ao todo, serão 70 questões. Os cargos são para auxiliar de administração, enfermagem, informática, técnicos especializados e analista jurídico, com salários que variam entre R$ 3.120 e R$ 4.556.

MPPA

Inscrições: até 23 de junho

Taxa: R$ 40 a R$ 42

Vagas: 169

Salários: entre R$ 3.120 e R$ 4.556

Procuradoria-Geral do Estado do Pará

A Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE) segue com inscrições abertas até o dia 1º de julho para 10 vagas imediatas de procurador do Estado e preenchimento de cadastro reserva. O edital estabelece remuneração mensal de R$ 10,5 mil. As inscrições podem ser feitas pelo site www.cebraspe.org.br, mediante uma taxa de participação no valor de R$ 270.

O concurso exige que os candidatos tenham graduação no curso de direito e inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Além do vencimento-base de R$ 10.533,99, serão acrescidos gratificações e outras vantagens previstas na legislação estadual. Do total de vagas imediatas, apenas uma é destinada para candidatos com deficiência (PcD).

As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 21 de agosto deste ano, com duração máxima de cinco horas, nas cidades de Belém, Marabá e Santarém. O exame consistirá em 100 questões de múltipla escolha entre as seguintes áreas do direito: constitucional; administrativo; tributário; empresarial e do consumidor; agrário; processual civil; civil; ambiental e minerário; financeiro; material e processual do trabalho; penal e processual penal; e direitos humanos. Além da prova, os participantes serão submetidos a outras três etapas de seleção.

PGE

Inscrições: até 01/07/22

Taxa: R$ 270

Salário: R$ 10,5 mil

Vagas: 10