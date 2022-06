Seplad promove sessão pública sobre concurso que vai contratar quase 400 profissionais

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) realizou nesta segunda-feira (13) sessão pública sobre a segunda fase da Concorrência Pública 004/2021, para contratar empresa ou instituição para organização e realizar o processamento e resultado final para homologação de concursos públicos para seleção de candidatos para vagas em cargos de nível médio e superior à Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa) e à Secretaria de Estado de Saúde (Sespa). As informações são da Agência Pará.

VEJA MAIS

Na sessão, foram abertos os envelopes de habilitação técnica e proposta financeira das licitantes, onde disputam as empresas Cetap; Consulplan; Iades; Instituto Aocp; Objetiva Concursos Ltda. Serão 67 vagas disponíveis para a Fasepa e 315 vagas disponíveis para a Sespa.

A próxima etapa será a publicação do resultado do julgamento da 2ª fase do concurso, onde será divulgado o resultado final do certame.

A ata da sessão pública pode ser consultada no portal eletrônico de Compras do Pará: www.compraspara.pa.gov.br.

Todas as informações oficiais sobre os concursos, serão divulgadas pelos canais oficiais de comunicação da Seplad.