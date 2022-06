IBGE abre processo seletivo com mais 48,5 mil vagas de recenseador; 450 delas são no Pará

O IBGE divulgou nesta quinta-feira (9) a abertura do Processo Seletivo Complementar para o Censo 2022, com a oferta de mais 48,5 mil vagas de recenseador em todo o Brasil, sendo 450 delas distribuídas em 90 municípios do Pará. As inscrições, que são gratuitas, já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 15 de junho, de forma online, preenchendo o formulário de inscrição no Portal do IBGE.

De acordo com o instituto, a seleção ocorrerá por meio de análise de títulos, conforme edital, sem aplicação de provas. Para concorrer ao cargo é necessário ter nível fundamental. A remuneração será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo recenseador, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. É recomendada jornada de trabalho de, no mínimo, 25h semanais.

O contrato terá duração de três meses, podendo ser prorrogado por interesse do serviço.

Os recenseadores ficarão responsáveis pela coleta de dados nos domicílios e vão receber treinamento para realizar corretamente esse serviços, que iniciam oficialmente em agosto. A previsão é de que os agentes comecem a ser contratados ainda em julho.

O IBGE informou que a abertura do PSS complementar para recenseador é uma forma de continuar a seleção iniciada por meio do edital nº 09/2021, especificamente visando suprir as vagas das localidades que tiveram a listagem de candidatos aprovados esgotada e que tenham vagas disponíveis.