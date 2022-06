PSS Seap: Pará contrata 300 agentes penitenciários com salários de R$ 3,5 mil mais auxílios

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) está realizando um Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à contratação temporária de servidores na função de agentes penitenciários. As inscrições começaram nesta quarta-feira (8), e seguem até o próximo domingo (12), no endereço eletrônico pss.seap.pa.gov.br.

Ao todo, estão sendo ofertadas 300 vagas. O contratado vai receber o vencimento mensal bruto de R$ 1.215,50, mais 70% de gratificação de tempo integral no valor de R$ 850,85, mais 100 % de gratificação risco de vida no valor de R$ 1.215,50, e abono salarial de R$ 280,00. Os agentes penitenciários ainda têm direito ao auxilio alimentação de R$ 1 mil.

São requisitos necessário para ter acesso à contratação temporária: ser brasileiro nato ou naturalizado; ter no mínimo 18 anos de idade no ato da inscrição; estar quite com as obrigações eleitorais e militares; não haver sido condenado criminalmente por sentença judicial transitada em julgado ou sofrido sanção administrativa impeditiva do exercício do cargo público; estar em gozo dos direitos políticos; possuir diploma ou certificado de conclusão (frente e verso) correspondente a escolaridade exigida pela função, acrescido de histórico escolar.

De acordo com o edital publicado, o PSS está sendo realizado em razão de todo aparato necessário para realização do Curso de Formação Profissional (CFP) do Concurso Público C-208 para provimento do cargo de Policial Penal, tais como instrutores, segurança e logística,” assim como, em virtude da saída de elevado quantitativo de Agentes Penitenciários da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) para participação no CFP, o que demanda o fortalecimento da segurança institucional das Unidades Prisionais da SEAP nesse período”.

A seleção terá três fases. São elas: Inscrição e Anexação de Documentos Pessoais, de caráter classificatória e eliminatória; Análise Documental e Curricular, de caráter classificatória e eliminatória; Investigação Social incluindo Antecedentes Criminais, de caráter eliminatório.