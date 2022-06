Mais de 2 mil vagas e salários de até R$6 mil: confira concursos abertos no Pará

Dez concursos públicos e processos seletivos abertos no Pará oferecem 2.044 vagas de emprego, com salários que variam entre R$1.334 e R$6.600. Cinco deles, todos do governo estadual, terão inscrições encerradas nesta semana: um exemplo é o processo seletivo da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL), que busca 11 técnicos em educação física com um vencimento base de R$1.560. As inscrições se encerram nesta terça-feira (7).

Já quem quer trabalhar no Hospital Ophir Loyola, em Belém, deve realizar as inscrições até quarta-feira (8). São 82 vagas em diversas funções direcionadas a candidatos com ensino fundamental, técnico, médio e superior. A contratação é temporária e abrange as seguintes especialidades: enfermeiro generalista e especialistas, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogo, assistente social, biomédico fisioterapeuta, odontólogo e técnico em administração e finanças. Já para nível técnico e médio as vagas são para técnico de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho e assistente administrativo. Há ainda 9 vagas para auxiliar operacional, função de nível fundamental. O vencimento base varia entre R$ 1.215 a R$ 2.053.

Também estão abertas vagas para a Fundação Carlos Gomes. São cinco para assistente administrativo e uma para assistente de informática, ambas com vencimento base de R$1.215 e com inscrições abertas até quinta-feira (9). Já o processo seletivo para a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) segue com as inscrições até dia 13 de junho e conta com uma vaga para assistente de informática e outra para gestão de esportes. Todas as inscrições podem ser feitas via internet, no site.

Serviço:

Governo do Pará

Prazo de inscrição: entre 7 e 13 de junho

Onde se inscrever: No site ww.sipros.pa.gov.br/selecoes/disponiveis

Vagas: 101

Salários: De R$1.215 a R$2.053.

Ibama tem vagas para brigadistas

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 1.502 brigadistas, com vagas disponíveis em 18 estados, incluindo o Pará. As vagas são destinadas aos municípios de Itaituba, Altamira, Novo Progresso, Monte Alegre, Oriximiná, Pau D'arco, São Geraldo do Araguaia e Moju.

Os candidatos a chefes de esquadrão e chefes de brigada do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais atuarão na detecção de focos de calor registrados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais com presença nas unidades de conservação federais, de terras indígenas e de projetos de assentamento rurais e a cobertura de remanescentes florestais. Há ainda vagas para supervisor de brigada estadual em Belém, Santarém e Novo Progresso. Os salários variam entre R$1.212 e R$ 6.060 e as inscrições são gratuitas. Para quem mora em Belém, elas podem ser feitas presencialmente na sede do órgão na capital paraense, que fica na travessa Lomas Valentinas, na esquina do avenida Marquês de Herval, até o dia 10 de Junho, sempre de 07h às 12h e de 13h às 17h. Os editais e demais locais de inscrição ao redor do estado podem ser conferidos no site www.gov.br/ibama.

Serviço:

Brigadista do Ibama

Prazo de inscrição: 10 de junho

Onde se inscrever: Sede do Ibama, em Belém

Vagas: 1.502

Salários: De R$1.212 e R$ 6.060

Marinha tem vagas em Belém

Vão até o dia 15 de junho as inscrições para o processo seletivo da Marinha do Brasil, com 119 vagas para oficiais da Marinha no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba), em Belém. Podem se inscrever candidatos de ambos os sexos, com idade mínima de 17 anos e máxima de 23 anos em 1º de janeiro de 2023. É preciso ser solteiro, não ter filhos, ter concluído ou estar em fase de conclusão do ensino médio e ter altura mínima de 1,54 m e máxima de 2m. O processo conta prova escrita, seleção psicofísica, teste de suficiência física e verificação de documentos. As provas de conhecimentos estão previstas para os dias 20 e 21 de agosto e as inscrições custam R$65 no site www.marinha.mil.br.

Serviço:

Oficial da Marinha

Prazo de inscrição: 15 de junho

Onde se inscrever: No site www.marinha.mil.br

Vagas: 119

Salários: Entre R$1.673 e R$1.826

Inscrições para concurso do MPPA seguem até dia 23

O concurso que contratará 169 servidores para o Ministério Público do Pará segue com inscrições abertas até o dia 23 de junho. As taxas são de RS 42 para cargos de nível superior e R$ 40 para nível médio. Pessoas com deficiência, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou que tiverem baixa renda podem pedir isenção do valor. A prova está prevista para o dia 14 de agosto. As inscrições são feitas pelo site da banca que organiza a prova, em www.consulplan.net. O concurso terá a etapa de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova discursiva (redação) para todos os cargos, mais avaliação de títulos para nível superior. Ao todo, serão 70 questões. Os cargos são para auxiliar de administração, enfermagem, informática, técnicos especializados e analista jurídico, com salários que variam entre R$3.120 e R$4.556.

Serviço:

Ministério Público do Pará

Prazo de inscrição: 23 de junho

Onde se inscrever: No site www.consulplan.net

Vagas: 169

Salários: entre R$3.120 e R$4.556