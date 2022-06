Secretarias abrem seleção de profissionais para Usinas da Paz

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) divulgaram a abertura de Processos Seletivos Simplificados (PSS) para contratação temporária nas Usinas da Paz dos municípios de Belém, Canaã dos Carajás e Parauapebas.

Todos os cargos possuem jornada de trabalho de seis horas diárias, sendo 30 horas semanais, com possibilidade de trabalho aos fins de semana, sob regime de escala. As seleções terão três etapas, sendo elas: inscrição; análise documental e curricular; e entrevista pessoal. Para concorrer a qualquer uma das vagas, os interessados devem se inscrever pelo site da Sipros, de forma gratuita, dentro do prazo estabelecido em cada pss. Os salários variam de R$ 1.215,50 a R$ 1.724,64, acrescido de gratificações.

A Seel disponibiliza 10 vagas e mais formação de cadastro reserva para o cargo de técnico em gestão de esportes, para as áreas de karatê, natação e hidroginástica, dança, futebol de campo, voleibol e judô, com atuação nos municípios de Canaã dos Carajás e Parauapebas. O período de inscrição inicia no próximo dia 5 de junho e já se encerra no dia seguinte, dia 6.

Já a Seac oferta duas vagas e mais cadastro reserva para os cargos de técnico de gestão em esportes, para atuação no bairro do Benguí, e assistente de informática, de nível médio, para atuação na UsiPaz do bairro do Icuí. Os interessados devem se inscrever entre os dias 10 e 13 de junho.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)