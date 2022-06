Economia autoriza concursos públicos para preencher 1,7 mil vagas no INSS e Receita Federal

O Diário Oficial da União desta segunda-feira (13) trouxe duas portarias do Ministério da Economia autorizando a realização de concursos públicos para preenchimento de vagas no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e na Receita Federal. O prazo para a publicação dos editais de abertura é de 6 meses a partir da data de publicação das portarias, ou seja, até 13 de dezembro. As informações são do G1 Nacional.

Para o INSS, serão mil vagas de técnicos do seguro social, que exige nível médio de escolaridade. Já para a Receita Federal, devem ser abertas 699 vagas, entre elas 230 vagas para auditor-tributário e 469 para analista-tributário, ambas com exigência de nível superior.

Os dois concursos dependem de autorização do Ministério da Economia, estando condicionados à existência de vagas e à adequação orçamentária e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A Receita foi autorizada a reduzir para dois meses o prazo entre a publicação do edital e a realização da primeira prova do concurso. O último concurso para auditor-fiscal foi em 2014, com 278 vagas e salário de R$ 14.965,44, na ocasião. Já para analista-tributário foram oferecidas 750 vagas em 2012 e o salário na época era de R$ 7.996,07.

No caso do INSS, o número de vagas autorizadas foi bem menor do que as 7.575 solicitadas pelo órgão ao Ministério da Economia. Pelo pedido feito, o INSS precisa de 6.004 técnicos do seguro social e 1.571 analistas do seguro social.

O último edital do concurso do Instituto foi lançado em dezembro de 2015 e previa 950 vagas para cargos de analista e técnico do seguro social. Durante o prazo de validade do concurso, o várias portarias foram divulgadas pelo então Ministério do Planejamento autorizando nomeações dos aprovados. O salário de técnico do seguro social foi de R$ 4.886,87 na época.