Com 450 vagas no Pará, inscrições para PSS do IBGE terminam na quarta-feira

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou uma nova seleção para ocupar as vagas não preenchidas nos processos anteriores para a realização do Censo Demográfico 2022. O novo edital oferta 48.535 vagas exclusivas para a função de recenseador em todo o Brasil. No estado do Pará serão disponibilizadas 450 vagas.

De acordo com o IBGE, o novo PSS é complementar à seleção lançada pelo edital 10/2021 e busca preencher as funções nos locais em que não tiveram aprovados em quantidade suficiente.

Para o posto de recenseador, o documento estabelece como requisito mínimo que o candidato tenha o ensino fundamental completo. Além disso, também é exigido dos participantes capacidade auditiva e de comunicação verbal para realizar entrevistas e coletar dados; acuidade visual para interpretar mapas e croquis; capacidade de locomoção para execução de trabalhos de campo; capacidade motora para manusear o dispositivo móvel de coleta; e agilidade para cumprir as tarefas determinadas.

Os candidatos aprovados terão um contrato de até três meses, com possibilidade de prorrogação caso haja necessidade para concluir os trabalhos dentro do programa. O cargo dispõe de flexibilidade de horário, mas o órgão recomenda pelo menos 25 horas semanais.

O edital também estabelece remuneração conforme a produção do recenseador, ou seja, o salário é calculado por setor censitário, segundo taxa fixada de conhecimento prévio do profissional. Os interessados devem se inscrever até esta quarta-feira, dia 15, pela página de seleções complementares do IBGE (ibge.gov.br/pss-complementar), de forma gratuita. A seleção dos participantes será por meio de análise de títulos e, em casos de empate, na classificação conforme os seguintes critérios: candidato com idade igual ou superior a 60 anos; quem tiver exercido efetivamente a função de jurado; e candidato com maior idade.

Serviço:

Seleção IBGE

Inscrições: até 15/06/22, pelo site ibge.gov.br/pss-complementar

Taxa: gratuita

Salário: conforme produção

Vagas: 48,5 mil

*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política.