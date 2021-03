Realizado neste domingo, 28, concurso para oficial da PM no Pará segue protocolo contra covid-19

Foi realizado na tarde do domingo, 28, o concurso público para o cargo de oficial da Polícia Militar no Pará. Os candidatos fizeram a prova objetiva e discursiva nas cidades de Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém. Para o cargo de oficial da PM, são oferecidas 95 vagas.

Em Belém, o prédio de uma faculdade localizada na Rua Municipalidade, no bairro do Umarizal, foi sede da prova para candidatas mulheres. Rayza Reis, 22, uma das candidatas, avalia o exame como interessante e trabalhoso. Ela destaca a discussão levantada pela questão em que os candidatos devem redigir um texto.

Candidatos ao final da prova (Lucas Costa/Especial O Liberal)

“Era uma questão discursiva que dava meio em uma redação, mas era tranquila. Era sobre as mulheres militares e mulheres civis, que a legislação difere um pouco uma da outra, então pedia pra discorrer sobre um princípio básico, que é o da isonomia”, conta Rayza.

Ruth Queiroz, 30, também realizou a prova do domingo, e diz ter achado as questões interessantes. “Achei que estava bem coerente. O tema da redação também foi violência contra a mulher, e objetivando também a violência contra a mulher policial. Gostei bastante do tema também”, conta.

Com a pandemia de coronavírus, uma série de protocolos de segurança precisaram ser seguidos para o certame. A Secretaria de Planejamento e Administração, assim como a empresa responsável pela aplicação das provas, divulgaram um protocolo de segurança de combate à disseminação da covid-19 a ser seguido durante as provas.

Rayza diz ter se sentido segura com o que viu. “As janelas se mantiveram abertas, as portas também, estava bem ventilada a sala, tinha um espaçamento legal, poucas pessoas na sala. Então me senti segura”, destaca.

Ruth também destacou o fato de as janelas terem ficado abertas, mesmo com o ar-condicionado ligado. Ela também elogiou a organização do certame, descrevendo que tanto as provas quanto os lugares nas salas estavam marcados com os nomes dos participantes. A candidata contou que, no entanto, não houve medição de temperatura dos concorrentes em nenhum momento. Ambas as candidatas estão confiantes com o concurso.

Concurso em andamento

Para o concurso da Polícia Militar, são ofertadas 2.405 vagas, sendo 2.310 para praças e 95 para oficiais. Quase 4 mil candidatos se inscreveram no concurso público para o cargo de oficial, prova realizada no domingo (28), para homens e mulheres nas cidades de Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém. O certame é organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades). No próximo dia 7 de março será realizada a primeira prova para o cargo de praça da PM, para mulheres; já no dia 14 de março, ocorre o processo para os candidatos homens.