Concurso de poesias e projetos de escrita literária estimulam alunos de escolas públicas do Pará

Trabalhos desenvolvidos em escolas da rede pública do Pará têm contribuído para a formação diferenciada e o protagonismo dos estudantes e professores. Nas escolas EEEFM. Júlia Seffer, em Ananindeua, e EEEF Cruzeiro do Sul, em Icoaraci, ambas na Região Metropolitana de Belém (RMB), os trabalhos são voltados para escrita literária, lançamento de livros de poemas e criação do 'Hiato', coletivo estudantil de escrita. Já na EEEF Inocêncio Soares, no município de Primavera, no nordeste paraense, as atividades são de produção de poemas e concurso de poesias.

“Sempre gostei de trabalhar com criação durante as minhas aulas. A criação textual se tornou algo cada vez mais enraizada nas minhas práticas, principalmente a literária, pois, durante minha infância e adolescência, eu também percorria esse caminho e, agora, como professor e escritor, percebo a possibilidade de abarcar as habilidades para potencializar a escrita dos estudantes”, conta Felipe Guimarães Santos, mestre em estudos linguísticos e professor de língua portuguesa, literatura e redação nas escolas de Ananindeua e Icoaraci.

Baseado nessa paixão pela escrita, surge, em 2020, o grupo “Hiato”, coletivo estudantil de escrita e divulgação literária. “O grupo foi criado em meados da pandemia como tentativa de gerar algum tipo de atividade diferenciada no momento das aulas remotas. O grupo era composto por um pequeno número de alunos que eu conhecia. No segundo semestre, o ‘Hiato’ saiu de 7 para 20 integrantes nesse período. Em 2021, decidi expandir o grupo e anunciei nas redes sociais o anúncio de seleção para jovens escritoras e escritores. Hoje, cerca de 40 estudantes de Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, Manaus e até do Rio de Janeiro, e de diferentes escolas, tanto da rede pública como da rede particular, integram o coletivo”, explica Felipe.

Em dois anos, o coletivo já publicou livros de forma artesanal e independente. Em 2020 foram lançadas as fanzines de terror de contos “Memórias Corrosivas” e de poemas “Versos Decapitados”, lançadas na Praça da República, em Belém. E em 2022 foi lançado o livro de poemas “Encontro das Águas”, que reúne textos de 29 estudantes. O desafio era de criar poemas a partir do elemento água, que resultou em um trabalho que mescla expressão de sentimentos, denúncia social e aspectos da água em cada poema produzido.

Incentivo literário

A publicação de poemas foi a primeira experiência de escrita literária para a aluna Vitória Kevellin Leão da Silva, do 9º ano, da EEEF Cruzeiro do Sul. De acordo com a estudante, escrever é uma forma de expressar tudo o que sente e ter seus textos divulgados é muito satisfatório. “Isso foi uma coisa nova na minha vida, porque eu nunca pensei que poderia escrever. E olha onde estou agora? Estou escrevendo poemas, meu nome está em livros. Eu acredito que posso, quero poder seguir isso, pois se tornou uma coisa boa para mim”, afirmou a estudante. Vitória escreveu o poema “Dança na Chuva” e participou da equipe de ilustração da obra “Encontro das Águas” .

A estudante Giovanna Monteiro da Cunha, da escola Júlia Seffer, integra o coletivo desde 2021 e também já teve poesias publicadas. “O grupo é muito legal, porque é uma forma de incentivar a leitura e escrita. Nesse tempo aprendi bastante, me ajudou a desenvolver a redação. É muito gratificante fazer parte desse mundo literário”, disse.

Além dos lançamentos dos livros, o coletivo de escrita participou de outros eventos para divulgação das obras, como o ‘I Encontro de Escritores e Escritoras Independentes’, na Universidade Federal do Pará (UFPA), e a ‘I Festa Literária de Ananindeua’, na Usina da Paz, e se tornou o tema da tese de doutorado do professor Felipe. “Em suma, as práticas da escrita literária são um eixo de grande evidência em minhas aulas, por meio das quais consigo gerar atividades e organizar projetos com as turmas, focando na dinâmica de cada escola, assim como passo a investir na trajetória de escrita quando algum aluno apresenta interesse em participar como escritor do Grupo Hiato”, sintetiza.

Estímulo à leitura

Em 2021, a escola Inocêncio Soares, em Primavera, no nordeste paraense, lançou seu 1° concurso de poesia, com o intuito de estimular a leitura e escrita dos alunos. “Observei que aquele ano foi bem difícil, por conta da pandemia, estávamos voltando e os alunos pareciam desanimados e com muitas dificuldades em leitura e escrita. A princípio houve certa resistência, mas conseguimos superar”, disse a professora de português, Zilmara Soares, idealizadora do projeto.

O concurso é dividido em duas categorias: categoria autoral, em que o aluno produz e recita o próprio poema, e a categoria não-autoral, no qual o aluno trabalha a performance interpretativa no ato de recitar poemas de qualquer outro autor. Em cada categoria há três vencedores que recebem premiações que variam de R$50 a R$100, mais plaquinhas e brindes em reconhecimento aos participantes. O Concurso é destinado para todas as séries da escola.

Os textos são avaliados por uma banca de 3 jurados, formada por pessoas do município, sem ligação com a escola, que avaliam critérios como estrutura do gênero textual poesia, originalidade, adequação linguística, coerência, marcas de autoria, entonação de voz e desenvoltura na apresentação. As poesias também não podem ter conteúdos pejorativos ou discriminatórios. Após a participação, os poemas são publicados nas redes sociais da escola e podem ser publicados em livro.

O Concurso de Poesias é uma grande realização para a professora. “É muito satisfatório conseguir realizar o concurso. Nosso intuito é despertar o fazer poético no aluno, com oficinas de produção de poesia, e que isso possa sair das salas de aula para a vida deles”, comenta Zilmara.

Para a edição de 2023, que será no próximo dia 28 de março, houve uma grande preparação dos alunos e envolvimento da escola. “Combinamos com todos os professores de português de trabalharem o gênero poema em sala de aula, para incentivar a produção textual direcionada, assim teremos mais engajamento dos estudantes. As inscrições já iniciaram e irão até o dia 23. Já temos inscritos e muitos alunos parecem estar interessados em participar. Estamos organizando um grande evento com grupo de música e apresentações artísticas com alunos da escola”, adianta a professora.