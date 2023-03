Livro aborda a invisibilidade do povo amazônica no jornalismo televisivo

A jornalista e professora paraense Vânia Torres lança nesta quinta-feira, 2, o livro "À sombra da floresta: a Amazônia no jornalismo de televisão" (Editora Paka-Tatu). A obra resultante da adaptação da tese de Doutorado em Comunicação, pela Universidade Federal Fluminense (UFF), analisa a construção jornalística sobre a Amazônia. A pesquisada conclui que o destaque à floresta se sobrepõe às populações originárias e aos habitantes da região, em uma abordagem de inferiorização, que desvaloriza o saber local, reproduzindo preconceitos históricos que perpetuam o abandono sociopolítico da região. O lançamento inicia às 17h30, no Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP). A entrada é franca.

Vânia Torres foi repórter, editora e apresentadora de televisão por 16 anos, em emissoras de Belém e, atualmente, é professora da Universidade Federal do Pará (UFPA) e cumpre estágio pós-doutoral na Universidade da Amazônia (Unama). Esse é o primeiro livro da autora.

Durante o Doutorado, realizado entre os anos de 2007 e 2011, ela analisou quatro séries televisivas exibidas em rede nacional pela TV Globo. “Trago um olhar sobre como se fala da Amazônia analisando imagem e texto. A conclusão é que falar do povo amazônico tem menos relevância do que abordar a floresta. Percebo que, em primeiro plano, sempre está a floresta, desde os discursos históricos mundiais”, destaca. Apesar do estudo ter sido concluído há dez anos, as constatações trazidas por ele permanecem atuais, aponta a autora. O livro é uma adaptação dessa pesquisa.

O livro de Vânia Torres evidencia como a Amazônia é vista pelo Brasil. “Observo como os jornalistas concentrados na região Sudeste constroem a imagem da Amazônia. Busco as marcas de identidade e de alteridade na representação dos amazônidas, construídas desde a conquista da América. O foco das reflexões está na visão de mundo dos jornalistas e o modo como narram a região, a floresta e os sujeitos por meio da análise do discurso verbal e imagético das reportagens. Os sujeitos e a região, enquanto personagens do mundo do texto, são ofertados como inferiores, fracassados e apagados diante da importância da floresta para o país e para o mundo”.

Vânia observa que a Amazônia ainda é vista “como periferia atrasada, pobre e subalterna e as consequências são vistas nas políticas públicas de planejamento da região”. “Falo de uma colonialidade interna, como se a Amazônia fosse a colônia do Brasil. Essa visão não é só dos jornalistas, pois a culpa não é do jornalista, mas sim de um contexto cultural que constrói essa imagem da região”.

"À sombra da floresta: a Amazônia no jornalismo de televisão" é um livro para o público em geral. Haverá sessão de autógrafos no IHGP, após o lançamento, a obra estará disponível para venda no site da editora.

Durante o lançamento, a autora participará de um debate com os professores Alda Costa, da UFPA, e Paulo Maués Corrêa, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) sobre as linhas argumentativas da pesquisa, que, A sessão de autógrafos ocorre em meio à apresentação musical de Nego Nelson e Tiago Amaral.

O lançamento tem o apoio cultural do IHGP, Faculdade de Comunicação da UFPA e dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, da UFPA, e em Comunicação, Linguagens e Cultura, da Unama, além da Rádio Unama FM.

Agende-se:

Lançamento do livro "À sombra da floresta: a Amazônia no jornalismo de televisão", de Vânia Torres Costa

Dia: Quinta-feira, 2

Hora: 17h30

Local: Instituto Histórico e Geográfico do Pará (Rua D'Aveiro, 62, bairro Cidade Velha)

Entrada gratuita.