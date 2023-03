Comunidade do Aranaí, em Cachoeira do Arari, sofre com a maré alta

A comunidade ribeirinha do Aranaí, localizada no município de Cachoeira do Arari, no Marajó, passou uma noite de transtornos na segunda-feira (20), com áreas totalmente alagadas por conta da maré alta e fortes chuvas que atingiram o local. Houve a suspensão das aulas na escola local, como forma de evitar transtornos e acidentes aos estudantes.

O temor dos moradores é que a água invada as casas da região, colocando em risco a vida das famílias e deixando prejuízos materiais. Os alagamentos impedem o deslocamento de pedestres, já que as áreas estão tomadas pela água.

"Em algumas casas ainda não encheu, mas é bem capaz dessa noite ocorrer mais alagamentos. No ano retrasado, a maré entrou na igreja católica que fica na nossa comunidade. Isso ocorre com frequência pela manhã e, principalmente, pela noite", contou um morador da região que não quis se identificar. Segundo ele, os residentes não recebem auxílio da Prefeitura de Cachoeira do Arari nos períodos de maré alta.

VEJA MAIS:

Em nota, a Prefeitura de Cachoeira do Arari informou que está dando o suporte necessário e confirmou que as aulas foram suspensas para garantir a segurança de alunos e profissionais da educação que atuam nas unidades locais de ensino.

“Até o momento, não existe nenhuma casa com risco de desabamento, porém, as previsões meteorológicas mostram que ainda terão mais 4 dias de maré alta. Portanto, amanhã (quarta-feira, 22) uma equipe técnica será destacada para vistoriar as áreas de alagamento. E o diálogo com os moradores será constante durante esse período”, diz o texto enviado para a reportagem.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)