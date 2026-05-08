Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Complexo Hospitalar de Barcarena ultrapassa 100 mil atendimentos em três meses

A integração entre as unidades de saúde de Barcarena, incluindo hospitais e UPA, resultou na ampliação da capacidade assistencial e organização de fluxos internos

O Liberal
fonte

Com 451 cirurgias e 35 mil exames, Complexo de Barcarena balança primeiro trimestre de gestão (Freepik)

O Complexo Hospitalar de Barcarena registrou 101.838 atendimentos no primeiro trimestre sob a gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em colaboração com a Secretaria Municipal de Saúde. O volume de serviços abrange o Hospital Municipal Wandick Gutierrez (HMWG), o Hospital Municipal Dr. Afonso Rodrigues de Almeida Neves (HMRAN), o Complexo Municipal de Saúde Raimundo Santana Ribeiro e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas.

Os dados detalhados do período somam 54.022 atendimentos de urgência e emergência, 1.019 internações, 451 cirurgias e 35.393 exames. A assistência incluiu 84 transfusões de sangue, 1.739 atendimentos psicológicos, 5.435 do serviço social, 1.329 de fisioterapia, 399 nutricionais e 295 odontológicos. O índice de satisfação registrado entre os usuários foi de 92%.

VEJA MAIS

image Campanha Maio Verde alerta para sinais silenciosos e diagnóstico precoce do câncer de ovário
Hospital Ophir Loyola já diagnosticou 222 mulheres com a neoplasia de 2024 até março deste ano

image Anvisa proíbe hidratante facial e determina apreensão do produto; entenda o motivo
Além da apreensão, a resolução impede que o hidratante continue sendo vendido ou divulgado em qualquer canal

image Cepa do hantavírus registrada em cruzeiro é do tipo transmissível entre humanos, diz OMS
Na grande maioria dos casos, o hantavírus é transmitido por meio do contato com partículas suspensas (aerossóis) vindas de fezes

A gestão do INDSH estabeleceu fluxos para regulação de leitos e protocolos de cuidado. Segundo Mílvea Carneiro, secretária de saúde de Barcarena, "Seguimos priorizando a saúde através de um modelo de gestão baseada em resultados que traz sustentabilidade ao sistema público, otimizando recursos para aumentar o acesso e melhorar a qualidade da assistência prestada".

A técnica de enfermagem Isabel Tavares afirmou que: “A nova gestão trouxe melhorias na organização, na comunicação e na valorização dos profissionais, refletindo na qualidade da assistência, na segurança do paciente e no atendimento humanizado”.

Thaynara Jordana, 32 anos, que acompanha a filha internada no HMARAN, relatou: “Estamos sendo muito bem tratadas no hospital. Desde a chegada, recebemos acolhimento, atenção e cuidado de toda a equipe, o que faz toda a diferença neste momento”. O técnico de informática Fábio Júnior Pereira, 43 anos, também comentou sobre o serviço: “O atendimento foi muito bom, rápido e atencioso desde a marcação até a realização do procedimento. Fui muito bem atendido por toda a equipe e recomendo o hospital com certeza”.

Diego Carlis, diretor executivo das unidades, declarou: “Em três meses, conseguimos avançar na organização dos fluxos, ampliar a capacidade de atendimento e fortalecer a qualidade da assistência em todas as unidades. Nosso compromisso é seguir evoluindo, com foco na segurança do paciente e na humanização do cuidado”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Barcarena

Saúde
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

Oportunidade

ICMBio abre seleção para brigadistas e agentes ambientais em Santarém e Belterra no Pará

Seleção para brigadistas segue aberta até sexta-feira (8), enquanto as vagas de apoio à gestão ambiental recebem candidaturas entre 11 e 15 de maio

06.05.26 12h00

Cortejo de ciclistas

Paróquia Santa Rita de Cássia promove Ciclo Romaria neste sábado (2) pelas ruas da Cidade Nova 

Concentração está marcada para às 19h com saída do Santuário, em Ananindeua

02.05.26 16h33

OPORTUNIDADE

AGU abre inscrições para programa de estágio no Pará com bolsas de até R$ 1,5 mil

Seleção é realizada em parceria com o Ciee e contempla estudantes do ensino médio e superior; prazo segue até 12 de maio

30.04.26 20h33

FIM DA LINHA

Em menos de 24 horas, PM já prendeu 52 pessoas em operação deflagrada no Pará

A ação dá continuidade às estratégias de redução da criminalidade em abril, com atividades operacionais de saturações, incursões, bloqueios policiais e ações de “Tolerância Zero”

30.04.26 18h08

MAIS LIDAS EM PARÁ

SAÚDE

Morre em Belém o delegado Rodrigo Galende; velório ocorre neste sábado

Delegado foi recentemente homenageado pelo Superior Tribunal Militar com a Ordem do Mérito Judiciário Militar

02.05.26 11h41

SANEAMENTO

Águas do Pará assume a gestão de serviços de saneamento em 23 municípios do Pará

Para garantir uma transição segura e sem interrupções no serviço, a Cosanpa atuará de forma integrada nos primeiros dias da nova operação

04.05.26 18h12

VIRALIZOU

VÍDEO: Paraense mostra peixe 'mais duro de cortar' e chama atenção nas redes

Conhecida como “menina do peixe”, Bianicy Oliveira relata que já quebrou facão ao preparar espécie comum em caldeiradas

05.05.26 20h34

COMOÇÃO

Corpo de mototaxista assassinado no 40 horas é liberado para familiares e amigos

O jovem foi encontrado morto no domingo (3), em uma área de mata na Estrada do Ariri, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua

04.05.26 14h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda