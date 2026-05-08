Complexo Hospitalar de Barcarena ultrapassa 100 mil atendimentos em três meses

O Complexo Hospitalar de Barcarena registrou 101.838 atendimentos no primeiro trimestre sob a gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em colaboração com a Secretaria Municipal de Saúde. O volume de serviços abrange o Hospital Municipal Wandick Gutierrez (HMWG), o Hospital Municipal Dr. Afonso Rodrigues de Almeida Neves (HMRAN), o Complexo Municipal de Saúde Raimundo Santana Ribeiro e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas.

Os dados detalhados do período somam 54.022 atendimentos de urgência e emergência, 1.019 internações, 451 cirurgias e 35.393 exames. A assistência incluiu 84 transfusões de sangue, 1.739 atendimentos psicológicos, 5.435 do serviço social, 1.329 de fisioterapia, 399 nutricionais e 295 odontológicos. O índice de satisfação registrado entre os usuários foi de 92%.

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A gestão do INDSH estabeleceu fluxos para regulação de leitos e protocolos de cuidado. Segundo Mílvea Carneiro, secretária de saúde de Barcarena, "Seguimos priorizando a saúde através de um modelo de gestão baseada em resultados que traz sustentabilidade ao sistema público, otimizando recursos para aumentar o acesso e melhorar a qualidade da assistência prestada".

A técnica de enfermagem Isabel Tavares afirmou que: “A nova gestão trouxe melhorias na organização, na comunicação e na valorização dos profissionais, refletindo na qualidade da assistência, na segurança do paciente e no atendimento humanizado”.

Thaynara Jordana, 32 anos, que acompanha a filha internada no HMARAN, relatou: “Estamos sendo muito bem tratadas no hospital. Desde a chegada, recebemos acolhimento, atenção e cuidado de toda a equipe, o que faz toda a diferença neste momento”. O técnico de informática Fábio Júnior Pereira, 43 anos, também comentou sobre o serviço: “O atendimento foi muito bom, rápido e atencioso desde a marcação até a realização do procedimento. Fui muito bem atendido por toda a equipe e recomendo o hospital com certeza”.

Diego Carlis, diretor executivo das unidades, declarou: “Em três meses, conseguimos avançar na organização dos fluxos, ampliar a capacidade de atendimento e fortalecer a qualidade da assistência em todas as unidades. Nosso compromisso é seguir evoluindo, com foco na segurança do paciente e na humanização do cuidado”.