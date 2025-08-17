Comerciante Maria Leni Guedes reclama de paradas sem cobertura e com bancos quebrados em São Brás

Dois pontos de parada de ônibus na Avenida José Bonifácio, próximos ao Mercado de São Brás e à Escola Berço de Belém, preocupam a comerciante Maria Leni Guedes, de 60 anos. A denunciante relata que as paradas estão sem cobertura e uma delas tem o banco quebrado, deixando quem depende do transporte público exposto ao sol, à chuva e ao risco de acidentes. Esse registro foi feito dia 13 de agosto.

A denunciante também comenta sobre o perigo de se acomodar nos bancos danificados: "Eu sentei aqui na cadeira e quase caí para trás. Está indesejável. As pessoas tem que olhar mais para a população que pega ônibus", afirma.

Para Maria Leni Guedes, ao menos uma cobertura adequada já mudaria muita coisa. "É necessário uma cobertura aqui, está horrível. Ainda bem que está sol, mas se tivesse chuva, eu estaria toda molhada", acrescenta.

Passageiros pegam sol e chuva por causa de parada sem cobertura (Reprodução | Bruno Macêdo)

Além disso, a comerciante aponta que o problema não é isolado e se repete em outras paradas próximas: "Outra parada, adiante, também está na mesma situação. Precisa de transporte coletivo, e também de uma parada estruturada para esperar o ônibus", completa.

Sobre a estrutura dessas duas paradas de ônibus, a reportagem solicitou uma nota para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra). Não houve retorno até o fechamento desta edição.