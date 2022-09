Começa nesta segunda-feira (26) a vacinação antirrábica em Castanhal

O calendário de vacinação antirrábica em Castanhal, no nordeste do estado, começa nesta segunda-feira (26) e vai até 19 de novembro. A vacinação de cães e gatos começa na zona rural onde vivem cerca de 3.526 cães e 1.089 gatos. A zona urbana conta com cerca de 23.363 cães e 5.717 gatos.

A raiva é uma antropozoonose, ou seja, uma doença que pode ser transmitida de animais para humanos e vice-versa. De acordo com o coordenador da Vigilância em Saúde de Castanhal, Herlly Eleres, a vacinação é de extrema importância vacinar os animais para que eles não transmitam a raiva aos humanos.

“A raiva é uma doença altamente letal. 99% dos casos chegam ao óbito. Então para que a gente possa ter essa proteção contra a raiva é importante que os animais domésticos estejam com a vacinação antirrábica em dia. Eles ficam mais expostos ao vírus”, explicou o coordenador Herlly Eleres.

Castanhal foi um dos municípios do estado que atingiu no ano passado a meta de mais de 100% de animais vacinados contra a raiva. “Por isso a meta estipulada pela Coordenação Estadual de Zoonoses para 2022 será a mesma de 100%. Foram vacinados mais de 33 mil gatos e cachorros”, disse o coordenador.

A vacinação começa a partir das 8h e vai até as 14h.

Sintomas da raiva em cães e gatos

A característica mais conhecida é a “espuma” que se forma na boca de quem está infectado, o que, na verdade, é apenas um dos sintomas (salivação).

Trata-se de uma doença viral, que pode acometer qualquer animal mamífero e tem uma incidência altíssima de morte, chegando a uma taxa de, aproximadamente, 100% de letalidade, segundo o Ministério da Saúde.

Depois de transmitido, o vírus fica dormente por um determinado período, que varia para cada espécie, assim como a forma de transmissão. Geralmente, em cães, leva cerca de 15 dias a 2 meses. A partir desse ponto, os sintomas da raiva canina começam a aparecer como a excitação, agressividade, apatia, febre, espasmos e convulsões.

Em seguida, aparece a falta de coordenação e a paralisia. Depois que esses sintomas surgem, é uma questão de dias até que a doença passe para o estágio final, levando o cão ao coma e ao óbito.