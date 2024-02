Comando Militar do Norte lamenta a morte do general e médico Evaldo Moura, nesta quinta (1º)

Em Nota de Pesar divulgada à Imprensa, o Comando Militar do Norte (CMN) comunicou o falecimento do general de Brigada e médico reformado Evaldo Motta de Moura, na manhã desta quinta-feira (1º). O general Moura nasceu em 6 de maio de 1938 e ingressou no Exército Brasileiro em março de 1963 e se destacou ao exercer importantes funções na corporação, inclusive, em Belém (PA).

Ele era graduado em medicina e especialista em ginecologia. O general Moura foi diretor do Hospital Geral de Belém, de 27 de maio de 1982 a 26 de fevereiro de 1986; diretor da Policlínica Militar do Rio de Janeiro de 1º abril 1986 a 24 de junho de 1987; e diretor do Hospital Central do Exército, de 26 de abril de 1991 a 5 de fevereiro de 1993.

"O comandante militar do Norte (general de Exército Luciano Guilherme Cabral Pinheiro), em nome dos integrantes do CMN, solidariza-se com os familiares e amigos, expressando as mais sinceras condolências pela perda, agradecendo a dedicação e o trabalho prestado por mais de 30 anos de serviço de saúde à Amazônia Oriental, ao Exército Brasileiro e ao Brasil", é enfatizado na Nota da CMN.