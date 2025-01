Colônia de férias garante diversão gratuita até sábado na UsiPaz Icuí-Guajará

A programação da Colônia de Férias na Usina da Paz Professor Amintas Pinheiro, localizada no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, segue até o próximo sábado (11) com atividades completamente gratuitas. O evento conta com o suporte de educadores e monitores capacitados, garantindo segurança e diversão para as crianças e adolescentes participantes.

No terceiro dia da programação, cerca de 100 crianças e adolescentes participaram de atividades recreativas e esportivas promovidas pelo projeto “Espaços Abertos”, desenvolvido pela Fundação ParáPaz. As dinâmicas incluem futebol, manbol, pintura e jogos de tabuleiro, entre outras.

Carlos Valente, coordenador do “Espaços Abertos”, destacou a diversidade das atividades: “Tem espaço para todo mundo. Futebol, manbol, pintura, jogos de tabuleiro. O importante é que cada um encontre algo que goste e possa se divertir”, afirmou.

Lazer com impacto positivo

Além de proporcionar momentos de lazer, a colônia de férias transforma os períodos ociosos em oportunidades de aprendizado e interação social. Para muitas famílias, essa iniciativa representa um alívio na rotina e uma experiência enriquecedora para as crianças.

Raiane de Oliveira, farmacêutica e mãe de Ysis, 7 anos, comentou sobre a importância do projeto para a rotina familiar: “A Ysis ama participar dessas atividades. É um momento para ela sair da rotina de TV e celular, uma chance de desconectar e criar memórias com outras crianças, interagir, correr, suar mesmo. Ela tava com a avó em Salvaterra (Ilha do Marajó) e quis voltar só para tá aqui com os primos, e eles estão por aí brincando bastante”, disse Raiane.

Gleice Oliveira, cabeleireira e mãe de um menino de 8 anos com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), também ajustou sua rotina para acompanhar o filho na colônia de férias. “Meu filho gosta muito de celular, mas aqui ele gasta energia brincando, e chega em casa cansado. Esse projeto é essencial porque não precisamos sair do bairro, e ainda estamos em um lugar seguro, com pessoas que conhecemos”, ressaltou.

A programação segue com diversas atividades até o fim da semana, consolidando a iniciativa como um ponto de encontro para crianças, adolescentes e famílias em busca de lazer e socialização.

Serviço: A programação completa das colônias de férias das UsiPaz pode ser conferida no Instagram oficial @usinasdapaz ou diretamente em cada Usina.