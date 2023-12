Cobrada por governador do AM pelo uso do nome, Amazon anuncia investimento no Pará

Cobrado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, por usar o nome Amazon e não investir no estado, o empresário Jeff Bezos, fundador da marca, anunciou investimento de R$ 80,2 milhões para o Pará. O anúncio foi feito pelos representantes da Bezos Earth Fund, fundo filantrópico de Bezos, na última sexta-feira (1), na reunião da COP28, em Dubai.

Apesar da cobrança do governador, a fundação de Bezos disse que vai investir US$ 16,3 milhões (dólares), cerca de R$ 80,2 milhões (reais), direcionados para o estado do Pará, que faz parte da Amazônia brasileira, para o combate do desmatamento. Assim, a empresa comunicou que busca apoiar os “planos inovadores do estado do Pará, no Brasil, para alcançar o desmatamento ilegal zero nos próximos três anos, criando o maior sistema de rastreabilidade animal do mundo”.

No total, a Bezos Earth Fund destinou US$ 57 milhões (de dólares) para projetos ligados ao futuro da alimentação e do meio ambiente e, além disso, outros US$ 850 milhões serão investidos até 2030 para apoiar a implementação da agenda global sobre sistemas alimentares e clima.

“Juntamente com a The Nature Conservancy, IMAFLORA, Earth Innovation Institute, Aliança da Terra e outros parceiros, podemos rastrear carne, lacticínios e couro para eliminar a desflorestação das cadeias de valor e trazer incentivos florestais positivos para criadores de gado e pecuaristas”, diz a instituição de Bezos.

O episódio de cobrança do governador Wilson Lima aconteceu dois dias antes da reunião da COP28, na quarta-feira (29), em vídeo no instagram para fazer “um convite para a Amazon e o Jeff Bezos”, comparando características da Amazônia com a empresa de Jeff, a Amazon. Com o intuito de fechar uma parceria entre Amazonas e Amazon, em um dos trechos do vídeo, há a seguinte afirmação: “Já que você usa o meu nome e eu nunca ganhei nada com isso, vem aqui me conhecer de perto, Jeff. Debaixo das minhas árvores vivem pessoas, e sem cuidar delas é impossível cuidar de mim. Desce aqui, Jeff. A amazônia está chamando você”.